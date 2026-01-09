EE.UU. envió delegación diplomática a Venezuela con miras a reabrir la embajada estadounidense

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Estados Unidos confirmó a la agencia EFE el envío de una delegación de funcionarios encargados para la evaluación del país de Venezuela en términos diplomáticos. En la delegación del Departamento de Estado de EE.UU., resalta el Encargado de Negocios, John T. McNamara. La delegación de alto nivel ya se encuentra en Caracas.

Delegación de EE.UU. llegó a Caracas

Uno de los funcionarios estadounidenses confirmó el arribo del personal diplomático hacia el territorio venezolano, en lo que significaría el inicio para el retorno de las relaciones diplomáticas de manera oficial.

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para llevar a cabo una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", indicó un funcionario del Departamento de Estado.

Desde el 2019, la embajada de EE.UU. ubicada en el municipio de Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró sus operaciones tras la expulsión de la sede oficial norteamericana luego de que Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales entre ambos países.

Desde ese momento, el gobierno estadounidense ha gestionado las diversas gestiones relacionadas con el país venezolano desde la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, la cual está situada en su embajada en Bogotá.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que Washington ya estaba pensando en la reinauguración de la embajada en el país sudamericano. Tal declaración fue brindada tras la captura del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, tras el operativo militar en el territorio venezolano.

EE.UU. descarta segundo ataque contra Venezuela

Tras el ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela, el gobierno estadounidense anunció la venida de un segundo operativo dentro del territorio venezolano. Sin embargo, tal operativo ya no se realizaría.

A través de su cuenta de Truth Social. el mandatario estadounidense descartó que se realice un nuevo ataque militar. Pese a tal declaración, aseguró que se ha dispuesto que los buques de las Fuerzas estadounidense permanezcan preparados ante cualquier eventualidad.

"He cancelado la segunda ola de ataques, que se esperaba previamente, y parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", señaló.

Según declaraciones del propio Trump, la transición democrática en Venezuela duraría varios años y el país estadounidense estaría detrás de esa gestión.