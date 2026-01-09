Alianza Lima y el llamativo once que presentará en su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para el estreno de Alianza Lima en el torneo amistoso internacional Serie Río de la Plata donde se medirá ante Independiente de Avellaneda. Como se recuerda, los íntimos solo cuentan con días de haber iniciado la pretemporada por lo que se tiene poca información de lo que busca Pablo Guede en sus dirigidos.

El once sorpresivo de Alianza Lima ante Independiente

Pese a ello, en las últimas horas se pudo conocer el once titular tentativo que se enfrentará al elenco argentino en la ciudad de Montevideo. En el arco no hay dudas ya que a pesar de la presencia de Alejandro Duarte, Guillermo Viscarra será el guardameta elegido por el estratega argentino.

En la defensa es donde empiezan los cambios ya que todo hace indicar que D' Alessandro Montenegro hará su estreno con camiseta de Alianza Lima como lateral por la derecha. En la otra banda estará Miguel Trauco, mientras que la pareja de centrales estará conformada por Renzo Garcés y Mateo Antoni. Carlos Zambrano aguardará en la banca de suplentes.

La volante también presenta algunas variantes respecto a lo mostrado en el 2025. De momento, todo hace indicar que Pablo Guede priorizará el buen pie ya que Sergio Peña, Fernando Gabor y Jairo Vélez apuntar a ser inicialistas. Sin embargo, también se pudo conocer que Jesús Castillo fue probado en el centro del mediocampo.

Alianza Lima ya está en Uruguay para disputar torneo internacional.

Alan Cantero y Eryc Castillo serán los extremos dejando a Paolo Guerrero como el único delantero. Federico Girotti esperará su oportunidad en la banca de lo suplentes y todo dependerá del entrenador si logra sumar minutos o no.

Luis Advíncula se unirá a la pretemporada en Uruguay

Y mientras el primer equipo sigue trabajando en Montevideo, Luis Advíncula llegó a la capital para finiquitar su vinculación a Alianza Lima por las próximas tres temporadas. El lateral pasó exitosamente los exámenes médicos y luego estampará su firma para ser presentado de manera oficial en redes sociales.

Luego de ello, el futbolista de la Selección Peruana viajará a Uruguay para ponerse a las órdenes de Pablo Guede. Ahí, se reencontrará con viejos conocidos como Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Sergio Peña, entre otros.

En resumen, Pablo Guede mandará un once peculiar en lo que será el debut de Alianza en la Serie Río de la Plata ante Independiente. Mateo Antoni será titula en la defensa, Paolo Guerrero en el ataque, mientras que Federico Girotti aguardará en la banca de suplentes.