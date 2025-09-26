¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este viernes, 26 de septiembre

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar en Perú sigue siendo uno de los indicadores económicos más vigilados por ciudadanos, inversionistas y empresas, pues influye directamente en decisiones de ahorro, importaciones, exportaciones y financiamiento. Por ello, te revelamos el precio de esta divisa para la jornada de este viernes, 26 de septiembre.

Precio del dólar en Perú

Saber el precio del dólar este viernes, te ayuda a tomar decisiones financieras más informadas, ya sea para ahorrar, invertir, comprar, vender, viajar o simplemente planificar tus gastos en un contexto económico cambiante.

Asimismo, mantenerse informado del comportamiento de esta moneda extranjera en nuestro país mediante fuentes confiables como bancos, entidades oficiales o medios especializados te ayuda a anticipar variaciones que podrían influir en tu economía. En ese marco, te revelamos los valores reportados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.501

S/3.501 Venta: S/3.511

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, en comparación al día de ayer, 4 de septiembre, donde la compra era de S/ 3.503 y la venta de 3.511.

Tipo de cambio del dólar en Perú, según SUNAT.

¿A cuánto cerró el dólar este jueves 25?

El precio del dólar en el país cerró el 25 de septiembre de 2025 en 3,5050, (con una apertura de 3,5120), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,5047, con un máximo de 3,5120 y un mínimo de 3,5010, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Como se recuerda, dicha entidad publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país, por lo cual se recomienda estar pendiente de los datos que revele en su portal oficial que puedes acceder a través de este LINK.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

El dólar Ocoña es el 'dólar de la calle', es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa sería:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.490 | Venta S/ 3.510

Debes tener en cuenta que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por distintos factores, por lo cual, conforme pasen las horas y los días, el precio puede variar por decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta y la ley de oferta y demanda.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Estar informado sobre el valor del dólar permite anticiparse a cambios en los precios, proteger el poder adquisitivo y optimizar operaciones financieras. Por ello, te dimos a conocer el tipo de cambio de esta divisa para la jornada de este viernes, 26 de septiembre.