Captura de Nicolás Maduro pone en alerta al dólar

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026 durante una operación de fuerzas estadounidenses, no solo sacudió el escenario político regional, sino que también puso bajo observación a los mercados financieros. En países como Perú, donde el dólar es una referencia clave para la economía nacional, el hecho despertó especial atención sobre la evolución del tipo de cambio.

Según un reporte elaborado por Kambista, la primera casa de cambio digital del Perú, se trata de un evento geopolítico excepcional que podría influir en la percepción de riesgo global y, en consecuencia, en el comportamiento del dólar en los próximos días.

Un hecho que cambia el escenario

La operación militar, ejecutada en Caracas durante la madrugada del 3 de enero por parte del grupo de operaciones especiales norteamericano denominado ¨Delta Force¨, terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

El anuncio fue confirmado oficialmente por autoridades estadounidenses y marcó un quiebre en un conflicto que, hasta ahora, se había mantenido en el plano judicial en territorio estadounidense y económico.

¿Por qué el dólar entra en foco?

El informe de Kambista señala que este tipo de acontecimientos tiende a incrementar la incertidumbre geopolítica, un factor al que los mercados financieros reaccionan casi de forma inmediata. En episodios de mayor tensión, los inversionistas suelen reducir exposición a activos de riesgo y refugiarse en activos considerados seguros, lo que históricamente favorece al dólar en el corto y mediano plazo.

A ello se suma el canal energético. Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial y cualquier cambio político relevante reabre interrogantes sobre su capacidad de producción, exportación y el régimen de sanciones. Estos factores pueden introducir volatilidad en los precios del crudo.

Un eventual repunte del petróleo presionaría al alza la inflación global, reforzando expectativas de tasas más altas en EE. UU., un entorno que suele fortalecer al dólar a nivel internacional. Por el contrario, si la oferta global del crudo se normaliza e incrementa, el efecto sería el contrario, pudiendo debilitar el dólar a nivel global en el mediano plazo.

En el plano local, la oferta global del crudo llevaría a menores precios internacionales, inflación a la baja, lo que podría traducirse en presiones bajistas sobre el USDPEN, tanto por un dólar global más débil como por un menor costo de importación en los combustibles (gasolina, diesel).

¿Qué podría pasar en adelante?

El reporte advierte que el impacto sobre el dólar dependerá de cómo evolucione la situación política y diplomática. Si el mercado interpreta la captura como un evento aislado y sin efectos sobre la oferta petrolera, el impacto podría diluirse rápidamente. Sin embargo, una escalada diplomática, nuevas sanciones o señales de disrupción en la producción podrían prolongar la volatilidad en los mercados financieros.

Entre los principales factores a monitorear destacan:

● La evolución de los precios del petróleo.

● Nuevas declaraciones oficiales del gobierno estadounidense y otros actores relevantes.

● Eventuales medidas económicas o sanciones adicionales.

El informe también contextualiza el comportamiento previo del dólar, su reacción inmediata tras la noticia y plantea escenarios alternativos para las próximas semanas, en los que el USDPEN podría moverse en función del balance entre el entorno externo, los precios de commodities y la intervención del BCRP.