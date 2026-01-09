Líder supremo de Irán predice el futuro de Donald Trump: "Déspotas y arrogantes fueron derrocados"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Frente a sus seguidores, el ayatola Alí Jameneí, líder supremo de la República Islámica de Irán, se animó a predecir el futuro de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. La autoridad persa indicó que por déspota y arrogante será derrocado, algo que le ha ocurrido a otras figuras similares en el pasado.

En medio de crisis en Irán

Dirigiéndose a la nación iraní este viernes 9 de enero, Alí Jameneí manifestó que el inquilino de la Casa Blanca se dedica a dictar quien es el bueno y quien el malo. Indicó que otros líderes tuvieron un final deshonroso, al ser depuestos por sus propios compatriotas, una vez que no toleraron más sus políticas autoritarias.

"En cuanto a ese tipo (Trump) que se sienta allí con arrogancia y orgullo, juzgando al mundo entero, también debería saber que, por lo general, los déspotas y los poderes arrogantes del mundo, como el Faraón, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza y otros como ellos, fueron derrocados exactamente cuando estaban en la cima de su orgullo", sostuvo el ayatola.

Iran's Khamenei:



Our nation does not tolerate mercenarism for foreigners.



Whoever you may be, once you become a mercenary for a foreigner, once you work for a foreigner, the nation considers you rejected.



As for that fellow (Trump) who sits there with arrogance and pride,... pic.twitter.com/rAddknBwOH — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Acompañó esta predicción con un consejo para Trump, pidiéndole que se preocupe por los problemas que ocurren dentro de Estados Unidos y no fuera de él. "Si puede, ¡que se ocupe de su propio país! En su propio país están ocurriendo diversos incidentes", manifestó la autoridad iraní.

También lo culpó de las movilizaciones sociales que sacuden a la nación persa, debido a una crisis económica que ha generado un descontento social y aseveró que no tolerará a mercenarios extranjeros. "Tiene las manos manchadas con la sangre de más de mil iraníes", comentó.

45 muertos durante protestas

La devaluación de la moneda iraní provocó desde finales del 2025 una serie de movilizaciones en toda la nación asiática. El último jueves se realizó una marcha en una de las principales avenidas de Teherán, su capital. Medios locales, pero con sede en el exterior, difundieron imágenes en otras ciudades como Tabriz, en el norte, y Mashhad, en el este.

Una medida que tomó el gobierno iraní fue el corte del internet en todo su territorio, así lo dio a conocer la Netblocks, una ONG de vigilancia de la ciberseguridad, basándose en datos observados en tiempo real.

