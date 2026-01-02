¡A cuidarse! EsSalud advierte aumento de contagios por conjuntivitis en verano

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El verano 2026 está con nosotros y con ella muchos ciudadanos disfrutan de diferentes actividades al aire libre como la visita a piscinas, el mar y una mayor concurrencia a eventos sociales. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación de EsSalud, también se presenta un incremento de infecciones oculares como la conjuntivitis, la inflamación de una membrana ocular que puede ocasionar molestias para los afectados. Conoce las recomendaciones de especialistas oftalmólogos de EsSalud en la siguiente nota y disfruta de un verano con tranquilidad ocular.

Conjuntivitis aumenta en verano

La conjuntivitis, una afección frecuente y altamente contagiosa durante la temporada de verano. Por ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda recomendaciones para que la población refuerza las medidas de prevención y contrarrestar este tipo de inflamación en la vista.

El doctor Javier Cáceres Del Carpio, médico oftalmólogo de EsSalud, explicó que durante el verano los ojos están más expuestos a factores irritantes como el cloro de las piscinas, la arena y sal del mar, el polvo e incluso productos de cuidado personal "que ingresa accidentalmente al ojo", precisó.

☀️ El verano incrementa los casos de conjuntivitis, una infección ocular frecuente y contagiosa. #EsSalud recomienda reforzar la higiene de manos, evitar tocarse los ojos y no compartir objetos personales.



👁️ La irritación por cloro, arena o sal puede favorecer esta afección.... pic.twitter.com/egq8BLk11t — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) January 2, 2026

Esta infección ataca a la conjuntiva, una fina membrana que recubre la parte blanca del ojo, esta actúa como una primera barrera de defensa frente a agentes externos. Una vez que esta se inflama produce enrojecimiento, picazón, lagrimeo constante, sensación de arenilla y secreciones espesas (legañas) que pueden ser blanquecinas o amarillentas.

Si esta sensación no mejora en uno o dos días, e incluso aparece secreción, es cuando se debe acudir a un centro de salud y evitar la automedicación. El cuidado de la vista y sus órganos deben ser atendidos por médicos especialistas.

¿Cómo se da el contagio por conjuntivitis?

Para entender cómo es la inflamación de la conjuntiva, el especialista detalló que existen distintos tipos de conjuntivitis. Las más comunes en verano son las infecciones, ya sea por origen viral o bacteriano, las cuales aparecen de manera súbita y son las que se propagan con mayor facilidad.

Por otro lado, se presentan la conjuntivitis alérgicas las que están asociadas a cambios de estación y tienen como síntomas la picazón y un lagrimeo persistente incluso durante semanas o meses. ""Las virales y bacterianas suelen aparecer de un día para otro y son muy contagiosas; en cambio, las alérgicas no se contagian, pero generan molestias", precisó.

"Basta con tocarse los ojos y luego saludar, compartir objetos o incluso hablar de cerca para propagar el virus mediante microgotas", precisó el doctor Cáceres.

Entre las medidas de prevención se encuentra el lavado frecuente de manos, evitar tocarse o frotarse los ojos, no compartir toallas, lentes u objetos personales, verificar la limpieza de piscinas y centros recreativos.

Además, indicó que el riesgo de contagio incrementa en espacios como piscinas, playas, transporte público o reuniones familiares. Además, se indica que si presenta estos síntomas se evite el ingreso al mar o piscina.