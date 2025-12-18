Ministerio de Salud habilita ocho centros de vacunación permanente en Lima contra la influenza

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Con el objetivo de inmunizar a la población vulnerable contra la influenza, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que habilitó ocho puntos de vacunación en diferentes partes de Lima Metropolitana.

Sobre la presencia de la también conocida "Super gripe H3N2", a la fecha se tienen confirmados dos casos en la capital, siendo los pacientes dos menores de edad, quienes se encuentran estables y bajo vigilancia médica en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (HEVES).

¿Dónde estarán los puntos de vacunación?

De acuerdo con su comunicado oficial, se habilitaron los puntos de vacunación en ocho distritos de Lima. El horario de atención será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en los siguientes lugares:

Centro de Salud Lince - Lince. Centro de Salud Huáscar XV - San Juan de Lurigancho. Centro Materno Infantil Santa Anita - Santa Anita. Centro de Salud La Molina - La Molina. Centro Materno Infantil Rímac - Rímac. Centro Materno Infantil Santa Luzmila II - Comas. Centro Materno Infantil Juan Pablo II - Villa El Salvador. Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa - Chorrillos.

Es importante señalar, que la población prioritaria a vacunar son los niños menores de 5 años, personas mayores de 60 años y gestantes; y si ya han recibido su dosis entre abril y noviembre, no es necesario que vuelvan a inmunizarse. En ese sentido, pueden verificar el estado de su vacunación en el carné de vacunación digital, disponible en el siguiente enlace: https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/#/auth.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente:



🔗 Carné de vacunación digital: https://t.co/fkZT3x8GYR pic.twitter.com/7iBpEUbSrd — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 18, 2025

¿Cómo prevenirse de la "super gripe H3N2"?

Tal como ocurrió con la pandemia de la COVID-19, el Minsa brindó una serie de recomendaciones y medidas de protección, tras la detección de los dos primeros casos de la "Super gripe H3N2" - subclado "K" en el Perú, siendo las siguientes:

Medidas de protección contra infecciones respiratorias: De tener un cuadro respiratorio se tiene que usar mascarilla.

Lavado de manos es importante : Los virus se transmiten por tocar los objetos.

: Los virus se transmiten por tocar los objetos. Ventilar los lugares para que pueda haber circulación de aire.

para que pueda haber circulación de aire. Estar atento a signos de alarma: complicaciones respiratorias y mayor cantidad de sueño.

Es importante señalar que, las personas que cuenten con cuadros o dificultades respiratorios, deben acudir inmediatamente a su establecimiento de salud más cercano. La recomendación se hace principalmente a niños sin deseos de comer, con dificultades respiratorias, fiebre y somnolencia; así como, a adultos mayores.

Sobre el uso de mascarillas, el Minsa sugirió que debe emplearse únicamente en hospitales y centros de salud, así como por personas que presenten síntomas respiratorios o cuadros gripales.