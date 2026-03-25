El FACTOR CLAVE que pasas por alto y que podría influir en el riesgo de infarto, según especialistas

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Muchos pacientes consideran estar sanos porque mantienen niveles de colesterol bajo control, pero pasan por alto un factor clave, que según especialistas en enfermedades cardiovasculares podría influir en un riesgo de infarto. ¿De qué se trata?

¿Qué factor clave podría influir en un riesgo de infarto?

Como se recuerda, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió en 2025 que en Perú se registraron más de 100 infartos al día, y que cerca del 30% de las víctimas fallece antes de llegar a un hospital, lo que convierte a las enfermedades cardiovasculares en una de las principales causas de hospitalización en nuestro país.

Tras esa preocupante cifra, los especialistas advierten la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y la detección temprana de algún problema cardíaco, especialmente, al darse cuenta de que las personas pasan por alto un factor clave que podría disparar el riesgo de sufrir un infarto.

Diversos estudios publicados en revistas de cardiología como 'European Respiratory Journal' han demostrado que ese factor sería una infección respiratoria.

De acuerdo a la investigación, al poner a prueba a 2 mil personas (de 40 años a más), se reveló que varios microorganismos que causan infecciones respiratorias pueden aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, entre ellos la bacteria Streptococcus pneumoniae y el virus de la gripe, hasta 180 días tras la infección.

¿Por qué las infecciones respiratorias presentan riesgos?

A esa postura también se suma la de la médica infectóloga Tatiana Ávalos Cruz, secretaria general de la Asociación Panamericana de Infectología que asegura que además de los factores ya conocidos como el colesterol elevado, el tabaquismo y la edad avanzada, las infecciones respiratorias son un tema que no se debe pasar por alto.

"Existe un elemento altamente prevenible que cada vez recibe mayor atención: las infecciones respiratorias. Estas pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares agudos", indicó.

Según la especialista, cuando alguien sufre ese problema presenta tres procesos críticos que incrementan la carga sobre el corazón.

Inflamación generalizada : El cuerpo libera citoquinas para combatir el virus, pero estas sustancias también inflaman el revestimiento de los vasos sanguíneos.

: El cuerpo libera citoquinas para combatir el virus, pero estas sustancias también inflaman el revestimiento de los Estrés cardiovascular : La fiebre y la dificultad para respirar obligan al corazón a latir más rápido y con más fuerza, aumentando su demanda de oxígeno.

: La fiebre y la dificultad para respirar obligan al corazón a y con más fuerza, aumentando su Hipercoagulabilidad: Las infecciones hacen que la sangre se vuelva más "espesa" o propensa a formar coágulos, lo que puede bloquear una arteria coronaria previamente dañada. El riesgo es mayor en adultos mayores de 60 años y en personas con enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes, afecciones pulmonares o antecedentes cardíacos.

Salud cardiovascular: Consejos de especialistas

Ante esa alerta de los especialistas, se resalta que la prevención es la herramienta más potente para evitar problemas con tu salud. Los médicos recomiendan tener tus vacunas contra la influenza y el neumococo, no ignorar síntomas persistentes, evitar la automedicación y también:

Adoptar hábitos saludables con una dieta equilibrada.

Prevenir infecciones respiratorias.

Controlar enfermedades como hipertensión, diabetes con tu médico de cabecera.

Cuidado de salud cardiovascular para prevenir infartos.

Ya no basta con vigilar solo el colesterol en nuestro cuerpo, sino también tener en cuenta un factor clave como las infecciones respiratorias como un potente detonante de crisis cardiacas al generar un estado de inflamación y estrés cardiovascular que puede durar hasta 180 días después del alta médica, según especialistas.