¿Dolor de pecho o infarto? Conoce AQUÍ ocho SEÑALES de advertencia, según especialistas

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Principales señales de alerta. Conoce ocho síntomas que te permiten identificar un infarto a tiempo, de acuerdo a especialistas de la salud cardiovascular. Recuerda que tu bienestar es primero.

Cuidado de la salud cardiovascular

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió en 2025 que en Perú se registraron más de 100 infartos al día, y que cerca del 30% de las víctimas fallece antes de llegar a un hospital, lo que convierte a las enfermedades cardiovasculares en una de las principales causas de hospitalización en el país.

Pero no solo esa entidad nos alerta sobre una preocupante cifra respecto a la salud, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que "se estima que 19,8 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en 2022, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las muertes mundiales. De estas muertes, el 85% se debieron a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares".

En ese marco, se destaca la importancia de saber identificar a tiempo los síntomas de alerta de infarto para recibir el tratamiento oportuno. Mayo Clinic reporta que el infarto de miocardio, conocido como ataque cardíaco, ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el músculo del corazón disminuye de manera abrupta.

Síntomas de un infarto: ¿Cuáles son?

A su vez, la Asociación Americana del Corazón señala que el dolor asociado a un infarto presenta características específicas. Generalmente, se percibe más como una presión, molestia o sensación de pesadez en el centro del pecho que como un dolor punzante.

"Existen diferentes factores que pueden acelerar que las arterias se deterioren y propiciar que se obstruyan, como son el colesterol, la diabetes, la hipertensión o el tabaquismo, el sedentarismo, siendo estos algunos de los factores de riesgo cardiovascular que dañan al corazón y su funcionamiento", indicó el doctor Guillermo Oller, del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon, del Centro Médico Teknon.

El especialista de salud cardiovascular también señaló que, en la mayor parte de las ocasiones, los síntomas serían:

Dolor tipo peso en la zona del esternón , que no se modifica con los movimientos ni con la respiración.

, que no se modifica con los movimientos ni con la respiración. Este suele ser bastante intenso y, en ocasiones, se irradia hacia la mandíbula , el cuello y la espalda, hacia el brazo izquierdo y, en algunos casos, hacia el brazo derecho.

, el cuello y la espalda, hacia el brazo izquierdo y, en algunos casos, hacia el Dolor en la parte alta del abdomen , o bien con dificultad para respirar, con ganas de vomitar, así como con una posible pérdida de conocimiento.

, o bien con dificultad para respirar, con ganas de vomitar, así como con una posible pérdida de conocimiento. Otros síntomas incluyen sudor frío.

Falta de aire.

Fatiga extrema o inexplicable , incluso sin realizar esfuerzo físico; puede aparecer horas o días antes del evento.

, incluso sin realizar esfuerzo físico; puede aparecer horas o días antes del evento. Desmayos o palpitaciones.

Señales de alerta previa a un infarto.

Recomendación: salud y bienestar

Frente a la sospecha de un ataque cardíaco, se recomienda acudir a tu doctor de cabecera para recibir la atención oportuna. Algunos servicios de emergencia solicitarán estudios específicos para confirmar el diagnóstico, entre ellos electrocardiograma, análisis de sangre, resonancia magnética, ecocardiografía, entre otros.

Acude al doctor y mantén una dieta saludable para cuidar tu salud cardiovascular.

Aprender a identificar los 8 síntomas clave de un infarto o ataque cardíaco te permitirá saber actuar y cuidar mejor tu salud cardiovascular, según especialistas. ¡Recuerda, tu bienestar es primero!