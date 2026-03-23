Descubre la FRUTA que ayudaría a regular el azúcar y que debería consumir después de cada comida

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Salud

¿Sientes sueño después de almorzar? Tal vez tus niveles de azúcar están subiendo demasiado rápido. Conoce qué fruta te podría ayudar a regular ese detalle en tu salud, según recientes estudios.

¿Qué fruta tropical ayudaría a regular el azúcar en sangre?

Mantener niveles equilibrados de glucosa no solo es una preocupación para quienes viven con condiciones crónicas, sino para cualquier persona que desee evitar los famosos "bajones de energía" o el cansancio extremo después de almorzar. Recientemente, diversos estudios han puesto en foco una fruta que te permitiría ayudar a regular el azúcar en la sangre.

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois analizó el impacto del consumo diario de la fruta tropical como el mango en adultos con sobrepeso u obesidad. Durante cuatro semanas, los participantes incorporaron ese alimento fresco en su alimentación habitual.

De acuerdo al análisis realizado por esa institución, se encontró que los adultos que comieron 100 calorías de mango se sentían más satisfechos dos horas después que luego de una galleta baja en grasa de 100 calorías. Tras 12 semanas, el grupo mantuvo su peso, mientras que el grupo que comió las galletas subieron de peso.

Otro inesperado resultado fue que aquellos que comieron mango tuvieron una disminución en la resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Parte de estos beneficios se atribuye a su contenido de fibra, que ralentiza la digestión y evita aumentos de los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas.

Mango, fruta tropical que ayuda a controlar el peso y el azúcar en sangre.

Estudios sobre el consumo de mango: Beneficios

Asimismo, el estudio de Illinois también detalló que comer esa fruta aumentaba los niveles de adiponectina, una proteína relacionada con la reducción de la inflamación.

"El creciente cuerpo de investigación identifica el papel prometedor del mango en el apoyo a la salud metabólica", sostuvo el director del Centro de Investigación en Nutrición de Illinois Tech, Britt Burton-Freeman.

Por otro lado, una investigación reciente de la Universidad Estatal de Florida mostró que las personas que comían mango todos los días vieron una disminución en la proporción cintura-cadera y terminaron con menos grasa corporal. Mientras que organismos internacionales como la OMS también han respaldado sus valores nutricionales.

¿Qué pasa si comes mucho mango?

¡Pero, ojo! Recuerda que si bien, el consumir mango regularmente, en compañía de otras frutas, verduras, legumbres y proteínas, beneficiaría a tu salud, el exceso puede ser un problema. ¿Por qué? Pues bien, debido a la fructuosa que contiene.

Para las personas que no tengan alguna afección, se recomienda el consumo de un mango por día acompañado de una dieta balanceada y siempre consultando con su nutricionista de cabecera. Ten en cuenta que más que una sola fruta, lo importante es el conjunto:

Comer fibra (frutas enteras, verduras, legumbres).

Incluir proteínas y grasas saludables en las comidas.

Evitar picos grandes de azúcar (bebidas azucaradas, ultraprocesados).

Mantener actividad física regular.

Es así como se revelaron investigaciones alentadoras que fueron analizadas entre 2016 y 2025 que revelan que el mango es un aliado fundamental para la salud metabólica, destacándose por su capacidad para regular el azúcar en sangre y facilitar el control del peso corporal, siempre y cuando se consumo en porciones adecuadas.