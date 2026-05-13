Minsa: Menor de edad que sufrió caída tiene exitosa operación realizada por neurólogos del aréa pediatrica

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Tras un desafortunado accidente de gran altura, una menor de cinco años fue intervenida de emergencia debido a la presencia de un coágulo en su cerebro. Una complicación médica que fue avanzando con los días, lo que hizo que los especialistas tomarán acción.

Intervención realizada con éxito

La menor de edad fue sometida a una delicada operación que tenia la finalidad de retirar el coágulo de gran tamaño que se alojaba en su cerebro. Dicha labor fue posible por el equipo de neurocirugía del Hospital de Emergencias Pediátricas tras sufrir un accidente de gran escala con la caída desde el segundo piso de su vivienda.

El diagnóstico que recibió la niña fue un traumatismo severo, sin embargo, luego de más pruebas, los doctores encontraron un hematoma temporal intracraneal que tuvo un desarrollo veloz que comenzó a comprometer la vida de la paciente y la operación tuvo que ser ejecutada con prontitud.

Neurocirujanos del Hospital de Emergencias Pediátricas salvan vida de niña de 5 años tras compleja cirugía cerebral



La niña ingresó tras una caída de gran altura y, aunque el hematoma era pequeño, aumentó progresivamente. Se realizó la craneotomía y se logró extraer... pic.twitter.com/zkGaV2XP4O — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 12, 2026

Dada la complejidad de la operación, se necesito una serie de especialistas que puedan cumplir con la función de realizar la intervención denominada craneotomía. Por esta razón, la ejecución estuvo liderada por el Dr. Raúl Cuya, Pilar Arbildo y Juan Guraniz, junto a la anestesióloga Katherine Lino y las enfermeras instrumentistas Melva Colca y Rosa La Rosa, quienes trabajaron de manera articulada para garantizar el éxito de la intervención.

"La niña ingresó tras una caída de gran altura y, aunque el hematoma inicialmente era pequeño, durante el monitoreo aumentó progresivamente y se convirtió en un caso quirúrgico. Se realizó la craneotomía y se logró extraer completamente el coágulo de manera satisfactoria", explicó el neurocirujano Dr. Raúl Cuya.

¿Cuál es el estado de salud de la menor de edad actualmente?

Hasta el momento, la menor permanece hospitalizada y se encuentra recibiendo atención personalizada, dada la complejidad de su intervención por el coágulo que comprometía su vida tras la caída que sufrió. Asimismo, el personal de enfermería y técnicas del servicio de neurocirugía están alertas ante cual eventualidad en su desarrollo post intervención.

Un punto importante en este caso, es la oportuna atención médica de las personas que sufran algún accidente que ponga en riesgo su salud y comprometa su vida. Es especial en si son menores de edad y luefo de un impacto se presentan síntomas como vómitos persistentes, pérdida de conocimiento, somnolencia excesiva o convulsiones, ya que podrían ser señales de una lesión neurológica grave que requiere atención urgente.