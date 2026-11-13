Hito en EsSalud: Hospital Almenara implementa pruebas especializadas para detectar dengue, zika y chikungunya

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) incorporó nuevas pruebas especializadas para detectar dengue, zika y chikungunya en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Con esta implementación, el establecimiento se convierte en el primero de la institución en contar con tecnología molecular y serológica para identificar estas enfermedades transmitidas por mosquitos.

Esta innovación permitirá mejorar la detección de virus que pueden presentar síntomas similares, como fiebre, dolor de cabeza y malestar general. De esta manera, los médicos podrán contar con resultados más precisos para orientar el diagnóstico y brindar un tratamiento oportuno, especialmente ante el riesgo de incremento de casos durante la temporada de lluvias.

¿Qué pruebas incorporó el Hospital Almenara?

Entre las principales herramientas implementadas destaca la prueba molecular Trioplex, que permite detectar en una misma metodología el material genético de los virus del dengue, zika y chikungunya.

Asimismo, el hospital cuenta con pruebas moleculares para identificar los cuatro serotipos del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), además de pruebas para detectar el antígeno NS1 y anticuerpos IgM.

Pruebas especializadas para detectar enfermedades provocadas por mosquitos.

Estas herramientas permiten identificar la enfermedad de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el paciente, facilitando una evaluación médica más precisa.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, destacó que esta incorporación tecnológica busca fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud frente a las enfermedades transmitidas por mosquitos.

"Estamos incorporando tecnología que nos permite identificar con mayor precisión estas enfermedades y actuar oportunamente para proteger la salud de nuestros asegurados. Nuestra prioridad es que cada paciente reciba la atención que necesita, especialmente frente al riesgo de incremento del dengue", señaló.

Pruebas especializadas para detectar enfermedades provocadas por mosquitos.

Dengue en la Red Prestacional Almenara: reportan 333 casos confirmados

La implementación de estas pruebas cobra especial relevancia ante las condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Según el reporte epidemiológico de la Red Prestacional Almenara, se registraron 1149 notificaciones de dengue. De este total, 333 fueron confirmadas, 798 descartadas y 18 permanecen como probables.

Pruebas especializadas para detectar enfermedades provocadas por mosquitos.

En el Hospital Almenara se reportaron 256 casos, de los cuales 53 fueron confirmados y 203 descartados. Además, la red no registró fallecimientos por dengue entre los casos notificados.

Cabe señalar que esta red asistencial brinda cobertura a más de 1,7 millones de asegurados, por lo que la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y la preparación ante posibles brotes.

Transferencia tecnológica del Instituto Nacional de Salud

La implementación de estas metodologías fue posible gracias a la transferencia tecnológica del Instituto Nacional de Salud (INS), que incluyó capacitación y acompañamiento especializado al personal del Servicio de Laboratorio del Hospital Almenara.

En este proceso participaron los especialistas Nancy Susy Merino Sarmiento y Luis Gabriel De Lucio Burga, del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas y Zoonosis Virales del INS, junto con el equipo multidisciplinario de tecnólogos médicos, biólogos y médicos de EsSalud.

Pruebas especializadas para detectar enfermedades provocadas por mosquitos.

Por su parte, la jefa del Departamento de Patología Clínica, Dra. Roxana Gamarra, resaltó la preparación y el compromiso del personal para incorporar estas nuevas herramientas al servicio de los pacientes.

Con este avance, EsSalud busca fortalecer el diagnóstico de enfermedades transmitidas por mosquitos y mejorar la capacidad de respuesta del Hospital Almenara, especialmente ante el riesgo de nuevos casos de dengue durante los próximos meses.