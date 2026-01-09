Joven futbolista peruano fue acribillado en Huaura mientras realizaba trabajos por vacaciones

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad no se detiene en el Perú y una reciente víctima confirmada por las autoridades es un joven futbolista. Al norte de Huacho, un jugador fue acribillado por unos desconocidos que llegaron en una motocicleta, convirtiéndolo en el octavo fallecido por asesinato en 2026 en la provincia de Huaura.

Tenía futuro en el fútbol

Jhon Carbajal Torres de 20 años, es el nombre del deportista que fue asesinado por presuntos sicarios en el asentamiento humano Medio Mundo. Cerca de la 1.00 de la tarde de este viernes 9 de enero, fue atacado a balazos mientras movilizaba unas jabas de fresas de un vehículo a otro.

Tras disparar en múltiples ocasiones contra él a quemarropa, lograron su cometido, asesinándolo en el acto. Minutos después llegaron miembros del serenazgo de Huacho y efectivos de la Policía Nacional para cercar la zona e iniciar con la diligencias para determinar la causa de su deceso.

Vestido de corto, había logrado destacar en la liga departamental de la Copa Perú, convirtiéndose en una promesa. Aprovechando vacaciones debido a que el torneo no ha iniciado, se dedicaba al trabajo de cargamento de fresas. por lo que se desconoce el móvil que habría motivado su ubicación y ejecución.

Se supo que el último equipo que defendió John Carbajal fue el Sport Humeya, que a través de sus redes sociales publicó un mensaje lamentando su deceso y dándole sus condolencias a su familia.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Jhon defendió nuestra camiseta con pasión y entrega, dejando una huella imborrable en la historia de nuestra institución", reza la publicación.

Octavo asesinato del 2026 en Huaura

La ola de inseguridad ha generado preocupación en la ciudadanía local por los recientes homicidios registrados. Un director de un centro de rehabilitación fue asesinado, así como dos colectiveros fueron víctimas de la delincuencia tras ser atacados mientras jugaban un partido de fulbito.

Hasta el momento son ocho los asesinatos reportados en esta provincia limeña. Desde el último jueves, la Región Policial Lima Norte tiene nuevo jefe policial, con el nombramiento del general PNP Manuel Farías Zapata, que tendrá la tarea de reducir estas cifras.

