Melissa Loza comparte emotivo mensaje tras la muerte de su madre: "Me cuesta asimilar tu partida"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Loza está atravesando un difícil momento familiar, ya que el último sábado falleció su madre tras una larga lucha contra el cáncer. La chica reality conmovió a sus seguidores al compartir una tierna dedicatoria para su mamá, en la que expresa cuánto la ama y admira, a pesar de que ya no está físicamente con ella.

Melissa Loza comparte emotivo mensaje para su madre

La integrante de Esto es guerra expresó que está aprendiendo a vivir con la ausencia de su madre y resaltó la gran fortaleza que tuvo durante toda su vida, especialmente en los últimos meses, cuando luchó contra una difícil enfermedad.

"Aún me cuesta asimilar tu partida, poco a poco aprenderemos a convivir con tu ausencia, abrazando todo el amor que nos dejaste. Luchaste hasta el final, mi valiente, con una fortaleza admirable. Estoy profundamente orgullosa de ti", escribió en un inicio.

Loza también confesó que su madre era una persona muy amorosa y que le gustaba aconsejar, acompañar y compartir su tiempo con las personas que apreciaba. "Dejaste una enseñanza silenciosa, pero poderosa: valorar lo que realmente importa", agregó.

La concursante de realities expresó lo mucho que extrañará las conversaciones con su madre y los momentos que compartían juntas. Finalmente, aseguró que extrañará mucho a su progenitora y que siempre vivirá en su corazón.

"Cada momento bonito que vivimos lo atesoraré por siempre y lo llevaré conmigo. Todo queda tatuado en mi alma. Siempre vivirás en mí, mamá. No es un adiós... solo cambió la forma de tenerte con nosotros. Hoy y siempre, mamá, te amo hasta el infinito y más allá", concluyó.

Melissa Loza llora por su madre

Durante la más reciente emisión de Esto es guerra, el conductor Mathías Brivio tomó unos minutos del programa para darle nuevamente la bienvenida a Melissa y contar que estuvo ausente en la competencia debido a la complicada situación familiar que atravesó en los últimos días.

Después de unos instantes, Melissa tomó la palabra y, tras agradecer a los conductores y a la producción del programa, indicó que la muerte de su madre la llevó a vivir uno de los días más duros de su vida junto a su familia.

"La partida de mi mami fue el sábado. Mi valiente, porque así le llamaba, demostró una fortaleza impresionante y luchó hasta el final. Ella sabe que me siento más que orgullosa de ella y nos dejó una gran enseñanza de vida a mis hermanos y a mí", dijo.

Es así que, El mensaje de Melissa Loza conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle palabras de apoyo y condolencias en este difícil momento. La chica reality recordó el amor, la fortaleza y las enseñanzas de su madre, asegurando que siempre vivirá en su corazón y en cada recuerdo compartido juntas.