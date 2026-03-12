Carlos Alcántara es captado bailando cariñosamente con jovencita en discoteca: "Todas se lo querían llevar"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara se ha convertido en uno de los solteros más cotizados de la actualidad luego de separarse de su esposa, Jossie Lindley, tras 30 años de relación. El actor ha sido captado saliendo de fiesta en las últimas semanas y recientemente estuvo en una discoteca de Barranco, donde pasó la noche bailando y coqueteando con una jovencita.

La nueva vida de soltero de Carlos Alcántara

El recordado actor de Pataclaún fue captado por las cámaras de Magaly TV, la firme la madrugada de este miércoles en una conocida discoteca de salsa en Barranco. Vestido con una camisa blanca y pantalón negro, se contorneaba al ritmo de la música con una joven que llevaba puesto un vestido blanco escotado.

Carlos Alcántara estuvo disfrutando la noche en un box privado, donde había varias jovencitas y algunos amigos. Uno de ellos contó que el actor no tuvo problemas al saber que las cámaras lo estaban grabando muy cariñoso con una joven.

"Llegamos con mi amigo y él estaba allí en el box. Estaba con la chica, que no sé quién era. Yo le decía: 'Mira, te están grabando, no bailes así'. Ahí estaban todas las chicas al acecho, todas se lo querían llevar. Por gusto, está soltero en plaza, pero yo lo embarqué; él se fue solo ", contó uno de sus amigos.

La noche de Alcántara estuvo muy movida, ya que en todo momento se le vio bailando y disfrutando con una joven con la que, al parecer, tendría afinidad. Aunque en la última semana ha sido captado con dos mujeres diferentes: la primera en una discoteca del sur de Lima y la segunda cenando en un restaurante de Miraflores.

Magaly se burla de Carlos

La conductora de ATV se tomó unos minutos para opinar sobre la nueva imagen que está proyectando el recordado 'Cachín' tras terminar su relación de 15 años. Magaly dijo que se tomó el tiempo de ver el Instagram del actor y, en base a eso, lo comparó con algunas modelos.

"Estoy asombrada. Él parece muy orgulloso de su cuerpo. Parece esas chicas que pasan para su OnlyFans, o aquellos modelos que hacen de su Instagram como si estuvieran mostrando su CV. Cachín ahora muestra los músculos, que ha bajado de peso; es como si estuviera en vitrina y ofreciéndose a las mejores postoras", dijo en un inicio.

Es así que, Carlos Alcántara no se ha pronunciado sobre estas imágenes ni sobre su vida sentimental tras el fin de su matrimonio. Sin embargo, sus recientes salidas nocturnas y las compañías con las que ha sido visto continúan generando comentarios y curiosidad entre sus seguidores en redes sociales.