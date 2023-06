"Aún llora su ausencia": Perrito conmueve en Tik Tok al recordar a su gatuno amigo con un peluche de felpa

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que los animalitos nos rompen el corazón cuando nos dejan. Pero, este sentimiento no es exclusivo de nosotros los humanos, otras mascotas también lo hacen suyo. Este es el caso de un perrito que tras haber perdido a su gatuno amigo lo recuerda utilizando un peluche de felpa.

"Me haces falta"

El clip viral titulado: "Mi gatito y mi perrito inseparables" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @judilynhh. En este video se puede observar la tierna reacción de un canino al no tener cerca a su incondicional amigo, un gatito de color blanco con negro, que falleció repentinamente.

El video grabado por la dueña del perrito comienza con ambas mascotitas jugando entre sí. Con el pasar de las imágenes se puede ver como entrelazan sus patitas continuamente, y en una parte en específica, se observa cómo el canino le pasa la patita por la cabeza a su amigo minino.

Una reacción tan tierna que hasta el más duro de corazón lo deja sin palabras.

Seguidamente, la usuaria de Tik Tok muestra una foto de su entrañable amigo con una leyenda: "Sin embargo, mi gatito enfermó y murió. No se pudo despedir de su amigo".

Tras este fatídico suceso, la dueña del perrito no dudó en traerle un nuevo compañerito, pero esta vez no sería un animalito real sino una réplica de peluche.

"Hoy le traje este compañero porque lo sentíamos muy solo y esta fue su reacción", dice la segunda leyenda del mismo video compartido en la plataforma china.

El gesto del canino lo dice todo. No hay nada que llene el vacío de su excompañero de aventuras en el hogar y pese a tener un imitador de felpa, no es lo mismo. Su carita de tristeza y docilidad capturaron el corazón de miles de internautas que lograron ver el video.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas cuentan con miles de reproducciones, 112.3 mil reacciones, 886 comentarios, 1383 compartidos.

Como era de esperarse los comentarios ante este video viral no pararon de llover, y muchos de ellos no dejaban de sentir pena por lo que estaba atravesando 'el amigo más fiel de todo el mundo'.

"Lloraré , lloraré y seguiré llorando", "no estoy llorando, no estoy llorando", "ay no", "lloré mucho", "michi vuela alto", "¡qué dolor!", "justo en mi corazón", "morí", "he llorado demasiado", se puede leer en Tik Tok.

Otros comentarios, animaban a la dueña del video a que adopte una nueva mascotita, para que así acompañe realmente al perrito: "adopta un gatito, por favor", "necesita un gatito", "adopta uno si está en tus posibilidades", son algunas de las apreciaciones que se pueden leer en Tik Tok.

No solamente los humanos lloramos ante la pérdida de alguien o algo, los animales sienten lo mismo o mucho más que nosotros. Este fue el caso de un perrito que se hizo viral al recordar a su gatuno amigo con un peluche de felpa.