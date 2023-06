¡Conmovedor! Niño ve a un perrito debajo de un auto y reacciona de forma peculiar

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡La inocencia de un niño! Un video compartido en redes sociales causó la sorpresa de muchos seguidores al ver la peculiar reacción de un niño al creer que un perrito estaba muerto debajo de un auto. ¿Qué pasó?

Creía que esta muerto

En el material audiovisual en TikTok, se ve cómo un señor le pregunta al niño qué le pasa, tras verlo llorar desconsoladamente, a lo que el pequeño le señala que afuera hay un perro muerto, debajo de un vehículo. Cuando ambos salen, el señor comienza a reír al percatarse que el canino se encuentra bien y solo estaba durmiendo.

"Muchacho, no llores. En Repúbica Dominicana, los perros duermen debajo de los vehículos. Ese perro está vivo, no está muerto", se le escucha decir al joven que acompaña al menor en el clip. El joven trató de ir donde se encontraba el can, pero el pequeño no se atrevió y continuó llorando.

En otra escena compartida en su cuenta de @Yonalird18, se ve que el joven camina con el niño y logran encontrar al perrito, a quien le llaman 'Gringo'. Es así como el pequeño logra saber que realmente el 'amigo peludo' se encontraba vivo y moviendo su colita de felicidad.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la curiosa escena protagonizada por el pequeño al considerar que el perrito estaba sin vida por culpa de un auto.

"Inocencia pura", "tiene buenos sentimientos, ojalá no cambie", "amo la inocencia de los niños", "tan lindo", "esos sentimientos son muy lindos", "tan bello", "ay, tan lindo", "la inocencia y sensibilidad de los niños", "Ay padre amado, pero que cosita mas linda!!!", "mi sobrina a esa edad cuando vino era así mismo ella no podía escuchar un motor", "ese niño tiene un corazón que ya están escaso en los demás de su edad", "ay Dios, los niños, el otro día el mío se puso a llorar porque cogí un ratón con una pega y me dijo que lo soltara que él no puede estar ahí", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como muchos usuarios aprovecharon en contar algunas anécdotas vividas con sus pequeños niños, quienes también trataban de solidarizarse y mostrar empatía con los animalitos, así como el pequeño de República Dominicana, quien se mostró conmovido hasta las lágrimas al creer que un auto atropelló a un perrito.