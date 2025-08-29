Cobradora trepa por el techo de un bus totalmente lleno para cobrar pasajes: "Se creía Spider-Man"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La creatividad y el esfuerzo brillan incluso en los momentos más caóticos del transporte público. Una cobradora se volvió viral en redes sociales al subirse al techo de un bus completamente lleno y recaudar el pasaje de los usuarios al estilo Spider-Man, dejando claro que, a la hora de cobrar, nadie se le escapa.

Cobra pasajes al estilo Spider-Man

Un video compartido en TikTok por el usuario Paltasaurio8 muestra la insólita escena donde la trabajadora de una línea de buses se sostiene del techo para poder desplazarse entre los pasajeros y cobrarles el pasaje.

La unidad, que cubre la ruta Los Olivos - Ate, iba completamente abarrotada, justo en la hora punta de mayor afluencia de pasajeros en Lima.

En las imágenes, la cobradora se sube a la baranda y avanza por el techo del bus, alcanzando a cada pasajero con una destreza que hizo que varios presentes la bautizaran como la "Spider-Woman del transporte público".

Entre risas y aplausos, los pasajeros admiraban cómo la mujer no dejaba que nadie se escapara sin pagar, incluso en medio del caos habitual de la 'hora pico'.

Reacciones en redes sociales

El video, que no tardó en viralizarse, fue compartido en TikTok con la frase: "En Perú nunca te aburres ¡Amo mi país!". Hasta el momento suma más de 52 mil 'me gusta' y ha sido compartido en más de 25 mil ocasiones.

Los comentarios de los usuarios reflejaron tanto sorpresa como crítica a la situación del transporte público. Algunos señalaron la excesiva aglomeración de pasajeros, mientras que otros celebraron la ingeniosa forma de cumplir con su trabajo.

Entre los mensajes destacados se leen: "Por gusto meten tanta gente, varios no pagan", "Imagínate vivir en Europa y perderte esto", "Se creía Spider-Man", "Ella es la real, vivo para y por mi trabajo", "Una mujer que resuelve problemas, así somos las peruanas", "Todo vale, muchos se las dan de vivos y no pagan pasaje" y "Solo faltaba la telaraña".

El ingenio de la cobradora quedó en evidencia al desplazarse por el techo de un bus totalmente lleno, asegurándose de que ningún pasajero se saltara el pago. El video revela que, incluso en las unidades más abarrotadas, siempre se pueden encontrar formas creativas para cumplir con la tarea.