Lurín de teñido de sangre: Asesinan a los dueños y una trabajadora de una pollería

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo caso de homicidio se ha registrado en la capital, presuntamente a causa de las extorsiones que se han adueñado de nuestro país. Se trata de un triple asesinato contra el propietario, su socia y una trabajadora de una pollería, ubicado frente al parque Julio C. Tello, en Lurín.

Triple asesinato en pollería de Lurín

El hecho se registró en el interior e inmediaciones del restaurante La Esquina del Sabor que tiene solo dos meses de haber sido inaugurada. Las víctimas fueron identificadas como Erick Villavicencio Huamaní de 37 años, quien figura como el propietario del local, Hermenegilda Berrocal del Carpio de 35 años y Carmen Victoria Uzcátegui de 55 años, la última de nacionalidad venezolana.

Las mujeres se encontraban trabajando en la cocina del local atendiendo a los comensales del local, cuando dos individuos, que llegaron hasta la zona a bordo de una motocicleta, ingresaron al local armados para ir hacia la zona donde estaban las trabajadoras para disparar contra las víctimas.

Alertado por los disparos el dueño del local salió para darse con la sorpresa de lo sucedido, en ese momento los delincuentes también lo atacaron, sin embargo, el hombre intentó escapar saliendo del restaurante para pedir ayuda, pero es en la puerta del lugar donde finalmente perdió la vida.

Autoridades investigan lo sucedido

La Policía Nacional se hizo presente rápidamente tras ser alertados, ellos procedieron a cerca más de una cuadra como parte de la escena del crimen. Posteriormente, se hicieron presentes los peritos de criminalística, quienes hallaron más de 10 casquillos de bala en el lugar.

Aunque las causas del atentado son aún materia de investigación, las autoridades no descartan que se trate de un ataque por extorsión, debido a que se da en un negocio con tan poco tiempo de apertura. Otra hipótesis que maneja la PNP es que se podría tratar de un homicidio por ajuste de cuentas.

Por su parte, los vecinos informaron que es la primera vez que se da un hecho sangriento en la zona, por lo que se encuentran consternados debido a que se registró en una zona comercial y muy cerca a un parque.

De esta forma, las autoridades se encuentran en medio de las investigaciones para determinar las cusas de este triple asesinato en Lurín.