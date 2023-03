"El amor más puro y sincero": Niña conmueve a todos al homenajear a su difunta madre

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡La pérdida de un familiar siempre es difícil de superar! El video publicado por Simone Silva, en Instagram, conmovió a todos sus seguidores al mostrar cómo su nieta homenajeó en su fiesta de cumpleaños a su madre, Jessica Lorrany Vaz da Silva, quien perdió la vida durante la pandemia por el Covid-19.

A la menor le preguntaron para quién era el primer pedazo de la torta, generando la sorpresa de más de un invitado al momento de sacar la fotografía familiar: "para mi mamá", señaló la pequeña Vallentina acongojada.

"Jessica nunca dejaba pasar un cumpleaños sin celebrarlo. Entonces, mi yerno preparó la fiestita y organizamos el disfraz. Antes de la fiesta, Vallentina me pidió una foto de su mamá, se la di y ella se la metió dentro del vestido. Todos pensaron que solo quería sentir la presencia de su madre. Se notaba que estaba muy triste", señaló su abuela Simone Silva.

Además, Simone señaló que fue muy triste ver que su pequeña nieta aún la recordaba sin contener las lágrimas. "Fue muy triste, pero al mismo tiempo, muy hermoso. Quería rendir homenaje a su madre y nos sorprendió mucho", indicó.

Recuerdan el momento de la partida

Simone contó cómo perdió a su hija por la pandemia. "Le rogué a Dios que no me quitara a mi hija. Fue desesperante, muy triste. Horas después salió la vacante y fue trasladada a la UCI de un hospital en estado grave. Al día siguiente, los médicos dijeron que sus dos riñones habían fallado y que necesitaba hemodiálisis, pero no podía soportarlo".

"Insistí mucho hasta que me dejaron verla. Hablé con ella, oré y le pedí que me mirara... En ese momento ella giró la cabeza y me di cuenta que se estaba despidiendo. Como 20 minutos después de haber salido de allí, llegó la noticia de que había muerto; Perdí a mi hija y fue el día más triste de mi vida. Todavía no puedo entenderlo y aceptarlo", manifestó.

Seguidores reaccionan

Muchos seguidores y usuarios de Instagram y de TikTok, donde se viralizó el video, no dudaron en comentar el gesto de la pequeña para con su madre.

"Y quién no llora al ver este video, el amor más puro, sincero y genuino, que Dios consuele a estos corazoncitos", "cómo la gente juzga y no cree que esto sea verdad. Más empatía por el dolor ajeno... ¡Y un niño! solo se está expresando", "cuando pierdes a tu madre, ¡nada cura el dolor y el vacío! Solo Dios puede ayudarte a vivir", "ella partió a todos por la mitad", "no hay manera de no emocionarse", señalaron en redes sociales.