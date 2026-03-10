La Velada del Año 6: Ibai Llanos revela la lista oficial de boxeadores y los grandes regresos al ring

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El streamer español Ibai Llanos reveló finalmente quiénes participarán de La Velada del Año 6, un evento muy esperado que reúne a creadores de contenido para enfrentarlos en un espectáculo de boxeo anualmente.

¿Cuándo será?

El evento a celebrarse el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, reciente que fue sede de la última edición y que fue seleccionada de nuevo por las condiciones que presenta para la organización del espectáculo, según el propio Ibai.

El creador de contenido informó a través de sus redes sociales que en esta oportunidad habrán "más combates que nunca", lo que aumentó la expectativa entre los aficionados al boxeo amateur y del público general.

La Velada del Año VI no solo reunirá enfrentamientos sobre el ring entre creadores de contenido e invitados especiales, sino que incluye presentaciones musicales en directo, parte del formato que fue clave para el éxito.

¿Quiénes participarán?

El combate estelar enfrenta a The Grefg, quien vuelve al ring tras salir victorioso en la última edición, con el también creador español IlloJuan, quien debita tras mucho tiempo de especulaciones y gran expectativa.

Otro duelo, un poco diferente, se dará entre los periodistas deportivos Edu Aguirre, de España, de El Chiringuito de Jugones, y Gastón Edul, reportero de ESPN Argentina.

En otro duelo de alto perfil se medirán, la mexicana Rivers, quien vuelve luego de tres años fuera del evento, contra la streamer española Roro, quien participó en la última edición sin lograr el esperado triunfo.

También está creadora puertorriqueña Alondrissa, quien se medida contra Angie Velasco, referente argentina, en una pelea que genera expectativa por la competencia y por su conocida amistad.

Otro combate femenino será entre la española Fabiana Sevillano y la colombiana Valeria 'La Parce', tiktoker y streamer respectivamente. También se enfrentará la española Clerss contra Natalia MX, presidenta del Club de Cuervos y representante de México.

Un esperado duelo se dará entre los músicos Kid Keo, de España, ante Lit Killah, de Argentina. El primero cuenta con un más de un año de preparación, mientras que el argentino a penas iniciará su etapa de entrenamiento.

La lista continúa con el español ByViruzz quien se enfrenta contra el boxeador amateur argentino Gero Arias. Además, Marta Díaz, una referente de la creación de contenidos de España, subirá al ring frente a Tatiana Kaer. Los participantes se completan con YosoyPlex y Fernanfloo, quienes participaron en ediciones pasadas acumulando triunfos.

Participantes

Es así que finalmente Ibai Llanos reveló la lista de participantes que se subirán al ring para participar de La Velada del Años 6.