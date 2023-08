"Firulais bebé": Abuelita conmueve por dar de comer con cuchara a su perrito

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se muestran distintas historias virales donde las mascotas son los protagonistas, por ser tratados como si se trataran de un miembro más de las familias, hasta el punto de considerarlos como un bebé, tal como nos lo muestra el video compartido por la cuenta de @solorzanoaracely54, en la famosa plataforma asiática de TikTok.

Abuelita da de comer a su perrito

En el material audiovisual, de 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer de avanzada edad, sostiene a su adorable perrito para darle de comer, pero lo que llamó la atención fue que lo alimentaba con una cuchara como si se tratara de un niño.

Al parecer, la abuelita trataba de 'obligar' a su 'amigo de cuatro patas' que terminara toda la comida que le sirvió en un plato, por lo cual algunos internautas suponen que su acción se debió a que estaría dando alguna medicina y el peludito no quería probarlo.

Como un bebé

Como si se tratara de un niño, la anciana lo retuvo en la escalera y le acercó el plato con sopa, y cucharada por cucharada, le da todo el alimento al can hasta culminar el último sorbo.

"Aquí todos comen porque comen", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado sumar 37.3 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron conmovidas con la escena y señalaron que la abuelita demostraba gran ternura hacia su mascota. Sin embargo, aparecieron otros internautas que criticaron que se trate de "humanizar" a los animales.

"Lo más llamativo es que el perrito se deja y no se corre", "estoy a punto de hacer lo mismo con mi perrhijo", "eso le pasa por decir 'otra vez sopa'", "es que, si no entienden a las buenas, será a las malas solo para que la bendición no se enferme", "todo es por su bien", "me hubiera gustado tener una abuelita así", "así es mi bebé, también le gusta comer con cuchara y tenedor", "jajaja otra vez sopa de verduras... mi mamá: comes porque comes", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó polémica entre sus seguidores por ver cómo una abuelita daba de comer sopa con cuchara a su perrito, tras darse cuenta de que "hacía berrinche" y no quería probar bocado alguno.