Gorila se pone 'filosófico' luego de que su pareja lo expulsara de su guarida: "Considerando el divorcio"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En el zoológico de Nagoya, Japón, un gorila llamado Kiyomasa se convirtió en protagonista inesperado de las redes sociales. Tras una aparente discusión con su pareja, fue captado sentado en unas escaleras, con la cabeza apoyada en una mano y la mirada perdida en el vacío.

La escena, que podría pertenecer a una comedia romántica, desató una avalancha de comentarios que lo convirtieron en símbolo de lo humano en lo animal.

La reacción que parece humana

El lenguaje corporal de Kiyomasa fue lo que atrapó a los internautas: se rascó el rostro, mantuvo la mirada fija y permaneció varios minutos en silencio, como si estuviera procesando cada palabra de la pelea.

"Está considerando el divorcio", "Está pensando en cómo decirle que tiene partido en la noche", "No somos tan diferentes después de todo", fueron algunas de las frases que acompañaron las publicaciones virales, algunos resumiendo la situación con ironía: "No importa la especie", al ver que el gorila no entendía por qué su pareja se había molestado.

En japon, el gorila kiyomasa se peleo con su mujer

Lo echo de su guarida del zoologico

Y despues lo captaron sentado replanteandose la vida pic.twitter.com/MaCcarWUZ4 — ElBuni (@therealbuni) June 9, 2026

Los usuarios se divirtieron imaginando qué pasaba por la mente del primate. "Está pensando por qué ella se enojó", "yo después de una discusión", "literalmente soy él", fueron comentarios que reforzaron la idea de que Kiyomasa reflejaba la universalidad de las emociones. La escena se convirtió en espejo de la vida cotidiana, donde la incomprensión y el silencio tras una pelea son tan comunes como inevitables.

¿Quién es Kiyomasa?

Kiyomasa tiene 13 años y es hijo de Shabani, uno de los gorilas más famosos de Japón, célebre por su carisma y apariencia que lo convirtieron en atracción internacional.

A diferencia de su padre, Kiyomasa ha mostrado una personalidad tranquila y expresiva, lo que lo ha hecho popular entre los visitantes del zoológico. Su reciente viralidad confirma que la familia de Shabani sigue siendo protagonista en la cultura digital japonesa.

Kisyomas y Shabani

Entre lo humano y lo animal

Los expertos recuerdan que los gorilas poseen estructuras sociales complejas y pueden mostrar comportamientos asociados a emociones y resolución de conflictos.

Sin embargo, interpretar sus gestos como pensamientos humanos es una proyección cultural. Aun así, para miles de usuarios eso fue lo de menos: Kiyomasa parece haberse convertido en el símbolo masculino perfecto de cualquiera que alguna vez se haya quedado pensando en la vida después de una discusión.

La imagen de Kiyomasa trascendió para convertirse en metáfora de lo humano. Entre la ironía y la ternura, los comentarios reflejaron que, al final, "no somos tan diferentes después de todo". El gorila japonés pasó de ser un habitante más del Higashiyama Zoo a convertirse en protagonista de un relato que mezcla humor y empatía.