Elecciones 2026: Ciudadano llegó a votar con su TORO de pelea de 900 kilos y sorprende a electores

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Inusual compañero en las elecciones 2026. Un ciudadano se volvió viral al no dudar en votar acompañado de su toro de pelea de 900 kilos en Arequipa. El caso se volvió viral y generó cientos de reacciones en las redes sociales.

Agricultor acude a votar con su toro en Arequipa

Miles de ciudadanos acudieron a sus respectivos locales de votación en Perú para elegir al próximo presidente del Perú. Mientras que en Lima se evidenciaba que un miembro de mesa llevó a su perrita rescatada a cumplir con su deber cívico en esta segunda vuelta electoral, en Arequipa, conocida como la 'Ciudad Blanca', un agricultor captó la mirada de todos por su acompañante.

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, se logró captar que el hombre identificado como Jackson Segovia, quien paseó por las calles en Tiabaya junto a su toro de 900 kilos llamado Bandolista Curaleño, un astado de cuatro años criado para las tradicionales peleas de toros, una actividad cultural que aún se mantiene vigente en diversos distritos de la región.

Ambos llegaron hasta su respectiva mesa de sugragio ubicada en el colegio Carlos José Echevarry. El agricultor explicó que decidió llevar a su toro a esta importante jornada electoral como parte de su rutina de entrenamiento.

Toro de pelea de 900 kilos en segunda vuelta electoral

Asimismo, Jackson Segovia precisó que este recorrido con el animalito tiene como objetivo que se acostumbre a distintos escenarios, sonidos y situaciones cotidianas para que se "desestrese" y tenga un mejor desenvolvimiento en distintos escenarios.

"Muchos agricultores seguimos criando estos animales porque es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres. (...) La cualidad es que se adapte a cualquier ambiente. En el campo convive con otros animales y también debe aprender a desenvolverse en la ciudad, con el ruido de los carros", habría manifestado a los medios locales, según HBA Noticias.

Finalmente, el ciudadano precisó que Bandolista Curaleño, tras su paso por el local de votación, continuará con su preparación para el festival taurino del próximo 14 de junio en Cayma, donde enfrentará a otro astado.

Elecciones 2026: Reacción al video viral en segunda vuelta

La presencia del toro de pelea de 900 kilos acompañando a su propietario no pasó desapercibido entre quienes acudían a sufragar, muchos de los cuales se acercaron para observarlo, fotografiarlo y conocer más sobre, lo que muchos califican, una costumbre heredada de generaciones en Arequipa. Sin embargo, la escena no solo generó sorpresa entre los electores, sino también en los internautas.

"Ferdinand en la vida real", "aquí en Arequipa es normal ver a los animales de chacra caminando con sus dueños por las calles", "quiero saber por quién voto el torito", fueron algunos de los más insólitos comentarios en Facebook.

Es así como la segunda vuelta de las Elecciones 2026 este domingo 7 de junio sigue dejándonos las más insólitas escenas. Esta vez, en Arequipa, un agricultor no dudó en ir a votar con su toro de pelea de 900 kilos en Tiabaya.