Hombre deja el Bluetooth de su auto encendido y su esposa escucha conversación con amante

Un hombre, cuya identidad sigue siendo un misterio, quedó expuesto en una situación embarazosa al revelar su infidelidad a su esposa por no desconectar el Bluetooth de su auto. El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales.

Mientras conducía junto a su esposa, el hombre recibió un mensaje de audio de su amante. Con la intención de escucharlo en privado, salió del auto para reproducir el mensaje.

Sin embargo, olvidó un detalle importante: el Bluetooth del auto estaba activado, lo que hizo que el audio se reprodujera por los altavoces del vehículo, poniendo al descubierto su infidelidad ante su esposa.

El mensaje decía: "Hola mi amor ¿Por qué no me has enviado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o no?".