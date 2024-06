Internautas aseguran que a Laura Spoya se le 'pasó la mano' con los 'retoquitos': "Escondan las agujas"

La influencer Laura Spoya ha sido tema de conversación en las redes sociales después de su participación como conductora en el Miss Perú, ya que muchos internautas indicaron que la reina de belleza se habría sometido a algunos retoques estéticos poco antes de conducir el certamen de belleza.

La noche de ayer, Spoya apareció en el escenario del Miss Perú, ubicado en la plaza Grau en el Callao, luciendo un ceñido vestido rojo, cabello bien peinado y maquillaje cargado. Sin embargo, varios internautas comentaron que su rostro lucía distinto a ocasiones anteriores

El primero en dar cuenta del rostro de la modelo fue el usuario @MeDicenPajita, quien con cierto humor publicó: "Que alguien le esconda las agujas a la Spoya".

Sin embargo, no fue el único ya que otra usuario en TikTok dejó entrever que la actual conductora de 'Al sexto día' se había sometido a una sesión de botox antes del certamen. "Es su cuerpo y que se haga lo que desee, indico".

Cabe resaltar que, el rostro de Laura Spoya lucía ligeramente más inflamado, especialmente en la zona de sus pómulos y frente, ya que al parecer se habría sometido a un tratamiento con ácido hialurónico para atenuar las líneas de expresión que aparecen con el paso de los años.

En una entrevista reciente, Laura habló sobre los prejuicios que las reinas de belleza enfrentan, especialmente cuando son llamadas 'calabazas', y resaltó el esfuerzo necesario para representar a su país en estos concursos.

"Me lo dicen todo el tiempo, hasta ahora", comentó al referirse a los prejuicios hacia las participantes del Miss Perú y el calificativo de 'calabazas' que a menudo se les atribuye en las redes sociales.

Laura Spoya defendió la dedicación y el esfuerzo que requieren estos concursos, desmintiendo la idea de que es una labor fácil o superficial.

"Hay gente que piensa que, por ser modelo, 'miss' o dedicarte a realizar contenido en redes, no tienes estudios o te la llevas fácil, pero no es así", subrayó la ex Miss Perú durante una entrevista con Trome.