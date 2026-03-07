Hombre muere tras violento choque y su perro, que iba con él, se negaba a abandonarlo

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre, identificado como Niels Federico Birrbaumer Vera, de 33 años, perdió la vida tras un violento choque mientras manejaba junto a su inseparable perro, un golden retriever que, tras el accidente, se negó a abandonar a su dueño, mostrando una lealtad que conmovió a todos los que presenciaron la escena.

Hombre pierde la vida tras violento choque

Niels Federico Birrbaumer Vera, de 33 años, transitaba junto a su perro dentro de su vehículo. Según el relato policial, otro automóvil embistió su vehículo, provocando un violento choque.

🔴 #AMPLIAMOS - Conductor que habría protagonizado el accidente de tránsito dio positivo al alcotest



👉🏼 La víctima fatal fue identificada como Federico Birrbaumer Vera (33). El otro conductor involucrado, que dio positivo a la prueba del alcotest, fue identificado como Jesús... pic.twitter.com/hA4CYAenwJ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 28, 2026

El conductor del otro vehículo, identificado como Jesús María Barceló Alas, dio positivo en la prueba de alcoholemia con 0,77 mg/l. Aunque salió ileso, fue trasladado a una clínica para evaluación médica y luego se dispuso su detención.

"Al llegar, el personal de esta comisaría se encontró ya al equipo de Bomberos Voluntarios y paramédicos reanimando a la víctima, pero se terminó constatando que ya perdió la vida", explicó un agente de la comisaría a cargo de la intervención.

Perro se negaba a abandonar a su dueño

Quizá la imagen más conmovedora del accidente fue la del golden retriever que viajaba con Niels Federico Birrbaumer Vera. Los agentes encontraron al perro dentro del vehículo siniestrado, visiblemente afectado, y aunque aceptó agua, se negó a comer cuando se le ofreció alimento.

"Recientemente vino también una señora y trató de darle alimento, pero no quería, pero el agua sí tomó y se encuentra bien. Luego vino el padre del joven para buscar al perro, pero él no se quería mover ni apartar del vehículo de su dueño", relató el agente.

El hecho generó tristeza entre los vecinos y transeúntes, quienes no podían evitar mirar al animal, fiel hasta el último momento, recordando la profunda conexión que compartía con Niels.

Policía investiga accidente que dejó un muerto

Tras el accidente, se convocó al Ministerio Público, al médico forense y al personal de Criminalística para levantar el cuerpo. La policía continúa con las investigaciones, mientras que Jesús María Barceló Alas quedó detenido por conducir en estado de ebriedad.

"El cuerpo del fallecido fue derivado hasta el morgue judicial por orden del Ministerio Público", concluyó el agente.

La historia de este accidente fatal, donde un hombre perdió la vida y su perro se negaba a abandonar su lado, dejó en evidencia el vínculo inquebrantable entre humanos y mascotas.