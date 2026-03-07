Jesús Barco se pronuncia al saber que Melissa Klug está atrapada en las Maldivas: "Toma un avión privado"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco se mostró sumamente preocupado al saber que la madre de su hija, Melissa Klug, se encuentra varada en las islas Maldivas debido al conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente. El futbolista dejó entrever que lo que más desea es el regreso de Melissa y hasta le sugirió que tome un vuelo privado.

Jesús extraña a Melissa Klug

Hace unas horas, la 'Blanca de Chucuito' contó que está viviendo una pesadilla, ya que pensaba visitar las Maldivas por solo cuatro días, pero ahora lleva dos semanas atrapada sin poder salir debido a que han cancelado todos los vuelos.

La empresaria se mostró muy preocupada por la situación y dijo que intentaría moverse hacia otra isla para ver si puede tomar un vuelo hacia China o hacia algún otro lugar, para luego hacer conexión hacia Europa y finalmente regresar a Perú, pero aún todo es incierto.

En medio de ello, el padre de su hija, Jesús Barco, respondió a una pregunta que le dejó Melissa en Instagram. "¿Me extrañas?", le dijo en una caja de preguntas. El futbolista no dudó en responder y darle un consejo. "Agarra un avión privado. Nada más y ven ya" , dijo, adjuntando una foto de ellos con su hija Cayetana.

Jesús Barco desea que Melissa Klug regrese a Perú

Otra persona le preguntó si Melissa estaba atrapada en Dubái, pero el futbolista lo negó, afirmando que está en otro lugar y aseguró que no puede regresar debido a todo lo que está pasando en Medio Oriente.

Melissa atrapada en las Maldivas

El programa "América hoy" compartió capturas de una conversación que sostuvo con la empresaria, quien reveló que está viviendo una pesadilla mientras espera poder volver al país. En uno de sus mensajes dejó claro que la situación la tiene inquieta y lamentó que su cumpleaños número 42 termine de esta manera.

La empresaria se encontraba disfrutando de su viaje por Asia y Europa en los últimos días, compartiendo imágenes de playas paradisíacas y experiencias turísticas.

Incluso había llamado la atención de sus seguidores al mostrar videos nadando junto a tiburones en las aguas cristalinas de las Maldivas, una experiencia que calificó como parte de su proceso personal de relajación y sanación.

Es así que, Melissa Klug continúa varada en las islas Maldivas mientras busca una alternativa para salir del país y regresar al Perú. Mientras tanto, Jesús Barco no ocultó su preocupación y dejó en claro que desea verla de vuelta lo antes posible junto a su hija.