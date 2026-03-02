Este 3 de marzo la luna adoptará un color rojizo intenso: ¿A qué hora y cómo ver el evento astronómico en Perú?

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El próximo 3 de marzo se avizora como uno de los eventos astronómicos más sorprendentes del mundo y que cautivará a millones de personas en todo el mundo. Cuando caiga la noche el satélite natural de la Tierra, la Luna, adoptará un color rojizo intenso. En este contexto la pregunta que se presente es ¿Podrá ser visible en Perú? A continuación te explicamos todos los detalles.

¿La 'Luna de Sangre' se podrá observar en nuestro país?

Mañana martes podrá ser posible observar, de forma parcial, un eclipse lunar total en donde el satélite natural de nuestro planeta se teñirá de un color rojizo intenso por lo que este evento astronómico es denominado 'Luna de Sangre'.

Ello se suscitará debido a que la Luna y el Sol se alinearán con la Tierra permitiendo que el satélite se ubique bajo una sombra denominada umbra, en dicho instante cambiará su color a una tonalidad roja. Al respecto, vale precisar que la intensidad del color dependerá de factores atmosféricos como nubes en suspensión o la cantidad de polvo.

De acuerdo a la Agencia Espacial del Perú (Conida) en diálogo con Agencia Andina, este evento sí podrá ser visualizado en el Perú. aunque con ciertas particularidades en contraposición a otras partes del mundo.

Debido a que, por ejemplo, en Asia, Australia y el Pacífico disfrutarán de la fase total de este eclipse lunar total en todo su esplendor, mientras que desde territorio peruano y gran parte de Sudamérica pdoremos apreciar las fases iniciales de este fenómeno durante la madrugada.

¿A qué hora se podrá observar este evento en el Perú?

En tal sentido, los horarios fundamentales para apreciar la 'Luna de Sangre' serán dos. El primero de ellos a las 3 y 44 de la mañana cuando inicie la fase penumbral en la que se dé un ligero oscurecimiento casi imperceptible en el satélite de la Tierra.

Además, el segundo horario clave es a las 4 y 50 de la mañana cuando empiece el eclipse parcial, momento en el cual la sombra de nuestro planeta comenzará a cubrir visiblemente el disco lunar.

Un dato a tomar en cuenta es que a causa de la rotación terrestre, el satélite planetario se encontrará muy cerca del horizonte al amanecer, por lo que la fase de totalidad coincidirá con la puesta la Luna en Sudamérica.

Así que ya lo sabes si eres amante de la astronomía o simplemente te llama la atención observa la denominada 'Luna de Sangre' tienes que tener en cuenta que se producirá este martes 3 de marzo desde las