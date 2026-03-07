Ximena Peralta, sobrina de Jefferson Farfán, confirma matrimonio con su novio nigeriano: "Amor mío"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ximena Peralta, conocida por ser la sobrina de Jefferson Farfán y ex chica reality, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se ha casado con el famoso deportista Nelson Agholor en marzo de 2025. La morena celebró su primer aniversario compartiendo, por primera vez, que su vínculo con el jugador de fútbol americano está en su mejor momento.

Ximena Peralta está felizmente casada

Desde hace un tiempo, Ximena mostró una vida de ensueño en redes sociales, visitando lugares muy exclusivos alrededor del mundo y cenando en costosos restaurantes. 'Magaly TV la firme' emitió un reportaje hace más de un año en el que resaltó su relación con el mencionado deportista.

Sin embargo, no fue hasta hace unas horas que la modelo anunció que se había casado hace un año. Según las imágenes que ella misma compartió, contrajo matrimonio con el jugador de fútbol americano el pasado 5 de marzo de 2025, en una ceremonia que habría sido íntima y a la que solo habrían asistido sus amigos más cercanos.

"Mar 5, 2025", escribió Ximena en una foto donde aparece con un vestido blanco y su esposo con un esmoquin de color beige. También agregó un corazón marrón y un símbolo de infinito, dando a entender que desea que su unión dure para toda la vida.

Ximena Peralta se casó con su novio nigeriano

En otra de las imágenes, ambos aparecen abrazados tiernamente, y ella colocó como descripción "esposo mío", confirmando así que se casó con el deportista originario de Nigeria.

¿Quién es Nelson Agholor?

Nelson Agholor es un jugador profesional de fútbol americano que se desempeña como receptor abierto en la NFL. Nació el 24 de mayo de 1993 en Lagos, Nigeria, y se mudó a Estados Unidos cuando era niño. Fue elegido en la primera ronda del Draft de 2015 por los Philadelphia Eagles.

A lo largo de su carrera también jugó en equipos como Las Vegas Raiders, New England Patriots y Baltimore Ravens. Además, formó parte del plantel de los Eagles que ganó el Super Bowl en 2018. Su fortuna está estimada en alrededor de 15 millones de dólares , gracias a contratos millonarios y acuerdos comerciales

Con esta revelación, Ximena Peralta dejó claro que vive una etapa muy especial en su vida personal. La influencer decidió compartir por primera vez detalles de su matrimonio con Nelson Agholor, sorprendiendo a sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y desearle una larga y feliz relación.