¡Impactante! Mujer muere tras salir despedida de un tobogán en parque de diversiones

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que debía ser una noche de diversión terminó en tragedia. Una mujer que visitaba un parque de diversiones junto a su familia falleció luego de salirse del tobogán en el que se lanzó, debido a que pasó por una curva muy cerrada. Las investigaciones para determinar responsabilidades están en curso.

Mujer muere al salirse de tobogán

El hecho ocurrió en la atracción extrema del establecimiento "Entre Flores", en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Según informaron medios locales, la víctima fue identificada como Yuriko Cristel García Manrique, de 28 años, quien había acudido al lugar con la intención de pasar un momento agradable.

Sin embargo, todo se salió de control en el momento en que decidió lanzarse por la atracción llamada "Tobogán Arcoíris". En el video se puede apreciar que un empleado del establecimiento la sube a una dona inflable y luego la empuja por el tobogán, mientras la mujer grita de emoción.

A los pocos segundos, la dona toma mucha velocidad y, al pasar por una curva, se escucha el sonido de una caída y los gritos de desesperación de la joven. Sus amigos reaccionaron inmediatamente y, junto al personal del local, intentaron auxiliarla, pero murió camino al hospital.

Fallece joven de 28 años en Chinácota, Colombia por accidente en tobogán extremo "Arcoíris". Impacto tras salir del carril en parque "Entre Flores". Trasladada a Cúcuta, murió en el camino. Piden revisar condiciones de seguridad. pic.twitter.com/sUxbduC6KG — Ricardo García (@RiGarciaJal) March 6, 2026

Después de lo ocurrido, el equipo legal del parque de diversiones emitió un comunicado a través de redes sociales lamentando el fallecimiento de la joven y dando sus condolencias a sus familiares. Además, indicaron que activaron todos los protocolos de emergencia y que están dispuestos a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

¿Cómo prevenir accidentes en toboganes?

Los accidentes en toboganes de parques de diversiones pueden prevenirse si los visitantes siguen estrictamente las normas de seguridad del lugar. Es importante respetar las indicaciones del personal, usar correctamente los implementos como donas inflables o colchonetas y evitar lanzarse en posiciones no permitidas que puedan provocar caídas o golpes.

También es fundamental que los parques realicen revisiones constantes de sus atracciones y que el personal esté capacitado para actuar ante cualquier emergencia. Mantener una adecuada señalización, controlar el peso o la altura de los usuarios y supervisar cada lanzamiento ayuda a reducir riesgos y proteger a los visitantes.

Es así que, las autoridades iniciaron una investigación para determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad de la atracción. Mientras tanto, el parque de diversiones aseguró que colaborará con las diligencias correspondientes. La trágica muerte de la joven ha generado conmoción entre los visitantes y reavivó el debate sobre la seguridad.