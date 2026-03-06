Mujer persigue a su esposo porque siempre llegaba tarde del trabajo y descubre que tenía una doble vida

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Descubrir una infidelidad puede ser una de las experiencias más dolorosas para cualquier persona. Una mujer, cansada de que su esposo llegara tarde del trabajo, lo persiguió hasta un conjunto residencial, donde descubrió que tenía un segundo hogar. En ese lugar estaba con otra mujer que, presuntamente, sería su amante, llevando así una doble vida.

Mujer encuentra a su esposo con otra

El video que muestra el recorrido de la esposa inicia cuando está tocando la puerta de lo que parece ser un departamento. Rápidamente atiende una mujer y, a los segundos de abrir la puerta, la esposa ingresa al lugar, llevándose la sorpresa de que se trata de una casa muy corriente, donde su esposo, al parecer, pasaría mucho tiempo que no comparte con ella.

La mujer ingresa a varios ambientes de la casa, incluyendo la sala, el baño, los dormitorios y hasta la cocina, pero no encuentra a su esposo por ningún lado. Incluso increpa a la otra mujer, preguntándole dónde está el hombre, pero ella parece evadir la pregunta en todo momento.

Finalmente, la mujer no consigue encontrar una prueba de que su esposo esté allí y tampoco logra verlo. Por ello, el video concluye dando a entender que el hombre habría salido del lugar poco antes de ser descubierto o que estaba muy bien escondido en algún lugar del departamento.

Atención: Un video viral muestra a una mujer que decidió seguir a su esposo después de que este llegaba tarde a casa con excusas de trabajo. La grabación exhibe el momento en que entra a un departamento y encuentra a otra mujer, lo que habría revelado una presunta doble vida. pic.twitter.com/eIiXamNypi — Código Rojo 🇲🇽 ✴ (@codigorojocdmx) March 5, 2026

Reacción en redes sociales

El clip no tardó en volverse viral en redes sociales, donde decenas de personas cuestionaron el motivo por el que muchos hombres llevan una vida paralela a la que tienen con su familia nuclear.

"¿Por qué los hombres no pueden vivir con una sola mujer?", "Espero que nadie lo justifique solo por el hecho de ser hombre", "¿Con qué tiempo logran ocultar una doble vida?", "Las personas deberían ser sinceras antes de volver a iniciar una relación", "Quizá se fue por la puerta trasera", "Que extraña se ve la otra mujer", "Debió haber estado muy cansado para que decida seguirlo hasta allí", fueron algunos de los comentarios dejaron los internautas.

Es asó que, el video generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron la presunta infidelidad y la doble vida del hombre, otros cuestionaron la situación y debatieron sobre la confianza en las relaciones. Lo cierto es que el clip volvió a poner en discusión las consecuencias de la deslealtad.