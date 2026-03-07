Mbappé tendría romance con Ester Expósito, famosa actriz de Netflix: Fueron captados muy cariñosos

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Kylian Mbappé y Ester Expósito volvió a encender las redes sociales en los últimos días. Sin embargo, esta vez la conversación no gira en torno al fútbol ni a la actuación, sino a los rumores de un posible romance entre el delantero francés y la popular actriz española.

¿Qué se sabe sobre su presunta relación?

Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza luego de que usuarios en internet aseguraran haber visto a ambos juntos en distintos momentos recientes. Según estas versiones, el futbolista del Real Madrid y la actriz habrían coincidido tanto en Madrid como en París, lo que despertó rápidamente la curiosidad de sus seguidores.

El tema se viralizó aún más cuando el bloguero francés Aqababe, conocido por difundir información sobre celebridades, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que afirmó tener datos sobre una supuesta relación sentimental entre ambos personajes, lo que desató una ola de comentarios y reacciones.

De acuerdo con el influencer, Mbappé y Expósito habrían estado juntos el pasado 25 de febrero en Madrid. Además, aseguró que varias personas los vieron al día siguiente en el bar Pullman de París, donde presuntamente se mostraron muy cercanos e incluso besándose durante buena parte de la noche.

Junto con estas afirmaciones, Aqababe publicó algunas fotografías en las que aparecen dos personas compartiendo en el mencionado local. Aunque el bloguero aseguró que se trataría de las celebridades, hasta el momento no existe una verificación independiente que confirme que realmente sean Mbappé y Expósito.

que ester exposito dejo a la SUPUESTA novia (se rumoreaba) para estar con mbappe.....



ESTOY EN SHOCK pic.twitter.com/4DpQjTjJff — aroa 🍒 (@uwmohn) March 6, 2026

La trayectoria de Ester Expósito

Ester Expósito es una actriz española que inició su carrera en la televisión participando en producciones juveniles y series de drama. Su talento y presencia en pantalla llamaron rápidamente la atención de productores, lo que le permitió abrirse paso en la industria audiovisual y ganar cada vez mayor reconocimiento.

Su salto a la fama internacional llegó con la serie de Netflix Élite, donde interpretó a Carla Rosón. Desde entonces ha participado en películas, series y campañas de moda, consolidándose como una de las actrices españolas más influyentes de su generación y con gran proyección internacional.

Mientras tanto, todo apunta a que el romance entre Ester Expósito y Mbappé se trata de rumores surgidos en redes sociales. Ni el delantero francés ni la actriz han reaccionado públicamente a las versiones sobre su supuesta relación, aunque el tema sigue generando conversación entre seguidores y medios de espectáculos.