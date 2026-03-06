¡Polémico! Joven agarró a golpes a su amiga porque se burló de la reciente muerte de su madre

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Dos mujeres protagonizaron un violento enfrentamiento en plena vía pública, debido a que una de ellas se estaba burlando de la muerte de la madre de la otra. El video se volvió viral en redes sociales y rápidamente generó debate por la falta de respeto hacia una persona que acaba de perder a un ser querido y la tolerancia de las bromas pesadas entre amigos.

Amigas pelean por burlas a su madre fallecida

El hecho ocurrió en República Dominicana. Todo empezó cuando una de las jóvenes comenzó a burlarse de la muerte de la madre de su amiga. La señora había fallecido de cáncer hace aproximadamente un año. Ante tanta impotencia, la mujer atacó verbalmente a su amiga, pero el enfrentamiento terminó volviéndose físico.

Las jóvenes se agarraron a golpes en plena vía pública y frente a decenas de personas que pasaban por el lugar. En las imágenes se puede ver cómo ambas se jalaban del cabello y no se soltaban, a pesar de que muchas personas intentaban remediar la situación.

Se informó que ambas mujeres eran de nacionalidad venezolana y habían llegado al país caribeño hace varios años. Las imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales y se armó un debate sobre quién tenía la razón.

"Espero que la que se burlaba haya tenido su merecido", "lo que no entiendo es por qué pelearse en un lugar público", "una persona que sufre una pérdida humana está muy sensible, más aún si es una madre, nadie tiene derecho a burlarse de eso", "menos mal que la pelea era por una madre y no por un hombre", comentaron.

¿Cómo sobrellevar un duelo de un familiar?

Perder a una madre es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una persona. El duelo suele traer tristeza, enojo o confusión. Especialistas recomiendan permitirse sentir esas emociones, hablar con familiares o amigos cercanos y recordar los momentos compartidos como una forma de mantener vivo su recuerdo.

También es importante darse tiempo para sanar, ya que cada persona vive el duelo de manera distinta. Buscar apoyo emocional, realizar actividades que generen calma y mantener vínculos afectivos puede ayudar a sobrellevar la pérdida y avanzar poco a poco en el proceso.

Es así que, el video generó un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor y el respeto hacia el dolor ajeno. Mientras algunos justificaron la reacción de la joven afectada, otros cuestionaron que la pelea ocurriera en plena vía pública, recordando que la violencia nunca es la mejor solución.