Virales
¡Polémica!

Decoradora destruye su trabajo en plena fiesta porque no le pagaron: "Está en todo su derecho"

Un video viral muestra el momento en que una decoradora irrumpe en una fiesta de cumpleaños y revienta los globos que instaló, al denunciar que los organizadores no le pagaron su trabajo.

Decoradora destruye su trabajo en plena fiesta por falta de pago
Decoradora destruye su trabajo en plena fiesta por falta de pago (Composición Exitosa)

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 05/03/2026

Una fiesta de cumpleaños se volvió viral en redes sociales y no precisamente por el motivo esperado. La decoradora que armó el arco de globos decidió reventarlos todos en plena celebración, debido a que las personas que la contrataron no le pagaron por el servicio. Su actitud generó revuelo y cuestionamientos en redes sociales.

Decoradora destroza su trabajo en plena fiesta

El video fue publicado por el payaso Tirolín, que animó la celebración de cumpleaños. Se puede apreciar el preciso instante en que hay varias personas reunidas en una casa festejando, cuando repentinamente la decoradora ingresa al lugar furiosa y empieza a reventar los globos que había colocado previamente.

El payaso, que estaba haciendo su trabajo en ese momento, intentó preguntarle por qué hacía eso, y la mujer respondió que no le habían reconocido su esfuerzo hasta ese momento. "Voy a pinchar todo esto porque no me pagan", decía mientras reventaba los globos con una tijera.

El payaso, en todo momento, intentó pedirle que se calme, ya que estaba destrozando la decoración, pero la mujer no se detuvo hasta no dejar ni un globo inflado, dejando sorprendidos a los asistentes, que solo miraban sin saber qué estaba pasando.

@tirolinshowoficial por cada reproducción regálame un like porfas#FrasesDeMama #show #tirolin #bromaEsShow ♬ sonido original - Tirolin show

Reacción en redes sociales

El video se volvió viral rápidamente y ha alcanzado más de 300,000 reproducciones en TikTok. Los internautas apoyaron mayoritariamente a la decoradora, indicando que las personas que la contrataron habían despreciado su esfuerzo, aunque otros dijeron que no debía intervenir de esa manera en plena fiesta.

"Mi apoyo total a la decoradora", "qué mala onda que no le pagaron su trabajo", "me parece perfecto, si no tienen para hacer una fiesta, no la hagan y punto", "soy decoradora y no hubiera hecho eso; quizá la persona tenía mucha ilusión de celebrar su cumpleaños y ella solo se puso en ridículo", "soy decoradora y creo que no fue la mejor manera", expresaron.

Es así que, el video continúa generando debate en redes sociales, donde muchos usuarios se dividen entre quienes respaldan la reacción de la decoradora por exigir el pago de su trabajo y quienes consideran que no era el lugar ni el momento para hacerlo. El incidente también abrió una conversación sobre el respeto al trabajo de los emprendedores y la importancia de cumplir con los acuerdos de pago, para evitar situaciones incómodas que terminan convirtiéndose en espectáculos virales.

