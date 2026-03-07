Vecina de VMT aprovecha calor extremo y fríe un huevo en plena calle: "Ahorramos gas"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La ola de calor en Lima está tan fuerte que ya ni la cocina hace falta. En Villa María del Triunfo (VMT), una vecina se volvió viral tras freír un huevo en plena calle para demostrar que los 34,5 °C se sienten mucho más intensos en las zonas altas. Las imágenes han dejado a todos sorprendidos, y no es para menos, ¡es que el sol está que quema de verdad!

Vecina fríe huevo en plena calle

La gente en Ampliación Las Vegas, en VMT, la está pasando mal con este clima. Un grupo de periodistas de Latina llegó a la zona y comprobó que el calor no da tregua, pues el termómetro registró 39 °C, aunque el cuerpo lo sentía como si fueran 41 °C.

Lo que más llamó la atención del periodista fue la acción de una vecina que colocó un sartén en plena calle para freír un huevo. "Yo pensé que estaba secando (la sartén) pero ¿me dice que va a freír el huevo afuera?", preguntó sorprendido el reportero.

"Yo lo frío a fuera porque el gas consume bastante. Lo hago afuera y así es una manera en la que ahorramos", explicó la mujer, mostrando su ingenio para enfrentar la ola de calor y al mismo tiempo ahorrar en la preparación de sus alimentos.

Con un poco de aceite y la temperatura del pavimento, la mujer aseguró que podía cocinar su desayuno sin depender del gas.

"Como acá demora en entrar el señor que trae el gas, voy a freír mi huevo con el calor del sol. Va ver usted cómo se hace, de esta manera nosotros también nos ayudamos. Con el calor se ha calentado la sartén", concluyó entre risas.

Reacciones en redes sociales

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios en TikTok y otras plataformas expresaron su asombro ante la creatividad de la vecina de VMT.

"Es que faltan los árboles que ayudan a reducir el calor", comentó un internauta, mientras que otro aseguró: "En Piura preparan su comida completa con el fuerte sol". Algunos incluso compararon el calor de Lima con otras regiones: "Acá en Iquitos llegamos hasta los 45 °C", escribió un cibernauta.

Así, la vecina de VMT convirtió la calle en su propia cocina improvisada, aprovechando el sol intenso y la temperatura abrasadora del pavimento, mostrando cómo la creatividad y el calor extremo pueden ser aliados para freír un huevo.