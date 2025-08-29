Hombres resultan heridos tras ser atacados por abejas mientras tomaban cerveza

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de hombres vivió momentos de angustia a la orilla del río San José, en Ahome, Sinaloa, México, cuando un enjambre de abejas los atacó mientras disfrutaban de unas cervezas. La situación, que quedó registrada en video, dejó a los tres sujetos con heridas visibles y generó gran preocupación entre los testigos.

Enjambre de abejas interrumpe reunión

De acuerdo con lo que se ve en el video, el grupo de amigos había escogido la ribera del río San José para pasar una tarde relajada bajo el sol.

Con hielera en mano, entre risas y bebidas, parecía que nada iba a interrumpir su momento. Sin embargo, de manera repentina, un enjambre de abejas llegó al lugar y comenzó a atacarlos de forma agresiva.

El primero en reaccionar fue un hombre de unos 45 años, que en un acto desesperado salió corriendo hacia el canal de agua para sumergirse. Lejos de terminar ahí, el ataque continuó incluso dentro del río, lo que aumentó la desesperación.

En la grabación, los testigos narran con angustia la escena. La mujer exclama: "¡Ay, pobrecito, pobrecito! Se va a meter al agua. ¡Ay no, no, qué acongojo! Ya se subieron. ¡Le están picando todo!". El hombre interviene: "Se tiene que meter y revolcarse", mientras ella añade: "¡Y en la cabeza, toda!".

Buscan refugio en el agua ante ataque

Tras el primero, otro de los amigos, que cargaba una hielera, decidió meterse al agua para escapar de los insectos. Aunque estaba siendo atacado, parecía más calmado, lo que hizo pensar a los testigos que quizá las abejas no lo picaban tanto. Segundos después, el tercer hombre se sumó al río, completando así la desesperada huida de los tres.

La grabación, que rápidamente alcanzó miles de reproducciones en TikTok y X, muestra cómo todos intentaban mantenerse bajo el agua para protegerse, aunque en varios momentos se observa que los insectos seguían rodeándolos y las picaduras eran inevitables.

Finalmente, se confirmó que los tres hombres resultaron con heridas a causa de las múltiples picaduras. Aunque dos de ellos pudieron salir por sus propios medios, uno tuvo que ser trasladado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de los afectados.

