Hombre revela que tiene tres esposas y es mantenido por ellas: "soy un esposo trofeo"

22/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. Un hombre se denominó a sí mismo un "marido trofeo" y contó, a través de sus redes sociales, que tiene tres esposas que lo mantienen. Esta revelación en sus redes causó el asombro de varios internautas y la admiración de otros.

Cabe señalar que, Nick Davis señaló que no busca empleo porque no tiene la necesidad de hacerlo. En ese sentido, indicó que sus tres esposas trabajan a tiempo completo y que "el rey no se mueve mucho".

"Es bueno tener manos amigas con mi esposo", indicó April, de 38 años, quien indicó que de que su esposo tenga más mujeres para satisfacer sus "necesidades".

De acuerdo con el medio New York Post, April y Nick se conocieron cuando estudiaban en la universidad. Luego de estar más de quince años juntos, decidieron dar la bienvenida a Jennifer para que también sea parte de la relación.

"Nick es mucho para manejar. Digamos que en muchos sentidos. Nick tiene mucho que manejar en la cama", declaró la mujer al conversar con el programa "Seeking Sister Wife" de TLC.

Asimismo, April reveló que ella le presentó a su esposo a Jennifer. "Me resultó evidente que era una gran persona, había mucho intelecto en ese gran cerebro suyo y sabía que Nick la encontraría atractiva", indicó April.

Además, luego de que la relación de April con Nick y Jennifer apareciera en el programa "Seeking Sister Wife", decidieron incluir a Danielle, una joven de 22 años.

"Tener tres esposas, sabiendo que todos hemos solidificado nuestra unión y la hemos unido como lo hemos hecho, es simplemente increíble. Siento que estoy viviendo un sueño hecho realidad", manifestó.

"No creía que existiera una felicidad como esta hasta que encontré un amor como este", agregó.

Tras ser difundida la historia de esta peculiar relación, varios usuarios se manifestaron en contra o a favor de que un hombre tenga tres esposas y sea mantenido por ellas.