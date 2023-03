¡Increíble! Mujer utiliza carretilla para desplazar a transeúntes que no quieren pisar charcos

18/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una increíble escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el caso engloba a una mujer negociante que vio la oportunidad de obtener ganancias utilizando una carretilla para desplazar a los transeúntes y resguardarlos de los charcos generados por las intensas lluvias.

Ante este complicado contexto climático, la fémina percibió una oportunidad de negocio y no lo dejó pasar. Asimismo, el video compartido en TikTok evidenció que las personas requerían del servicio ofrecido, esencialmente porque necesitaban cruzar de una calle a otra.

Detalles del video

En las imágenes evidenciadas en la plataforma china, se mostró que el divertido momento, captado por un internauta, fue en un mercado popular limeño. En esa línea, quedó registrado la sorpresa de los presentes que miraban incrédulos y entre risas el pequeño negocio que la mujer montó; aprovechando la coyuntura.

Reacciones de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron positivamente al caso. A detalle, enaltecieron el ingenio de la fémina para encontrar oportunidades de negocio. Además, apuntaron a su condición de mujer como uno de los factores que influyó para maquinar una emprendimiento.

Por otra parte, los cibernautas invitaron a los más jóvenes a seguir los pasos de la señora en lugar de estar quejándose por la actual situación financiera y climática.

Más de un millón de reproducciones

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@la.ayerim" tiene, por el momento, más de 1,1 millones de reproducciones, 406 mil likes, 9047 comentarios y 45 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Ya quisieran todos los que critican tener esa inteligencia para salir adelante", "¡Vamos chica! La lucha es permitida, mi valiente guerrera", "El que no trabaja y no se supera es porque no quiere", "Y no hay trabajos dicen muchos", "Chamba es chamba, bendiciones", "Cualquier trabajo es digno. Mis respetos y admiración para esa chica", "Claro ejemplo que quien no tiene dinero es porque no quiere".

Instituto Nacional de Salud recomendó a población a usar calzado

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, César Cabezas, instó a la población a dejar de desplazarse dentro de estas aguas, ya que un microbio podría ingresar a la piel.

El especialista apuntó que en muchas ocasiones el líquido de los fenómenos climáticos se juntan con material del desagüe. Esto por el colapso de las alcantarillas. En consecuencia, el producto de esta unión sería notablemente bacteriano.

En ese sentido, invitó a la población a utilizar zapatos o botas cuando requieran cruzar por las inundaciones o aniegos.