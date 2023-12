¡Insólito! Joven encuentra pollipavo a 19 céntimos en supermercado: "Lo preciaron mal"

08/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Es usual que en épocas navideñas, el precio de ciertos platillos o productos tradicionalmente consumidos en estas fechas aumenten. Sin embargo, un joven encontró un pollipavo a 19 céntimos en un supermercado, generando la sorpresa de las redes sociales.

El usuario de TikTok @luiskiryu2 generó sorpresa en TikTok por la publicación de un video, donde enseñaba un 'pollipavo' a menos de un sol en un supermercado limeño. El insólito precio y el tamaño del producto desconcertó a los usuarios.

¡Apenas 19 céntimos!

Dicho metraje permite apreciar que el joven se encuentra buscando entre la sección de 'congelados' del local, cuando encuentra un pollipavo con una particular etiqueta, que permite leer el peso de 0,015 kg, y al lado, 12 soles, el cual se espera que sea el precio.

Sin embargo, al dirigirse a pagar, el importe ascendía únicamente a 19 céntimos. El muchacho se acerca a pagar de forma nerviosa, y tras cancelar el producto cuenta alegremente cómo logró conseguir el producto a un precio bajísimo.

Usuarios reaccionan

Tras la publicación del video en TikTok, diversas cibernautas se pronunciaron. La mayoría considera que el precio se colocó de forma errónea, pero un grupo también mencionó que es probable que la fecha de vencimiento se encuentre cerca o ya haya transcurrido.

"Lo preciaron mal", "Una vez encontré un pollo fresco entero a S/78,00. Le pusieron mal el precio", "Me pasó con la carne de medio kilo a 8 soles", "Yo me llevé dos almohadas a 3 soles", "Yo compré un par de zapatos a un sol", "Ojalá no esté en mal estado", "Siempre hay que fijarse en la fecha de vencimiento", fueron algunos de los comentarios más populares.

¿Qué es el pollipavo?

Consumiéndose en celebraciones por su gran tamaño, es un pollo doméstico criado de forma natural, pero es una especie genéticamente modificada que se cría en climas templados para que sea más grande que una gallina criolla, pero más pequeño de un pavo.

También es conocido como un 'pollo bebé francés', de primera calidad y rápido crecimiento, con mayor cantidad de nutrientes y conversión alimenticia.

Un nuevo video se viralizó en TikTok, cuando un joven se sorprendió al encontrar un pollipavo a 19 céntimos en un supermercado, compartiendo su experiencia en la red social y generando comentarios diversos.