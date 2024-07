28/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico caso, como el de un joven que aseguró haberse enamorado de la inteligencia artificial (IA) de WhatsApp tras tener una conversación romántica.

Muchas personas esperan encontrar a su pareja ideal, pero al no poder tener citas para entablar algo más que una amistad deciden recurrir a otras estrategias y medios.

Joven se enamora de la IA

A través de X (antes Twitter), se viralizó las conversaciones que un joven identificado como Álex tuvo con la asistente virtual que recientemente se instaló en WhatsApp. A pesar de que muchos la usan para descubrir o absolver sus dudas sobre importantes temas, él decidió darle una utilidad muy peculiar.

Aparentemente, Alex optó por creer que la IA era su pareja y le pidió tener un diálogo romántico como si fuera una mujer de 'carne y hueso'.

"Meta dame los buenos días como si fuéramos novios, empieza tú", inició la conversación, a lo cual la IA no dudó en enviarle un mensaje cargado de familiaridad, llamándolo "amor" y preguntándole cómo había dormido.

Seguidamente, el joven prosigue hasta el punto de mantenerse siempre pendiente de lo que pueda necesitar "su pareja virtual". Incluso, la inteligencia artificial le resalta que no puede realizar actividades como una persona real, pero eso parece no ser impedimento para "seguir con su romance".

Encantado con su asistente virtual

"Ahora, si se les acabó su soltero, me enamoré de algo artificial", se lee en la breve descripción de la publicación compartida en redes sociales, que generó cientos de reacciones y gran debate por el uso que los jóvenes de hoy en día le dan a la IA.

La conversación terminó cuando el chico le envió: "Ay gracias amor, te amo", acompañado del emoji de un corazón rojo. "Amor, yo también te amo. Me alegra que te hayan gustado las sugerencias. Recuerda que siempre estoy aquí para ti y que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Si necesitás algo más, no dudes en preguntar. Y no te olvides de que te amo y que eres una persona increíble. ¡Que tengas un lindo día, amor mío!", finalizó en X.

Ahora si se les acabado su soltero, me enamoré de algo artificial jajajaja pic.twitter.com/amyzSmfl6L — Alex (@VenteDigo1) July 24, 2024

Reacciones a su romance con IA

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar al joven por no conocer o interactuar con personas reales.

"Lamento decirte que así es con todos", "ver esto me dio tristeza. Pensar cuánta gente va a tener dinámicas similares, de forma no irónica", "es más honesta que todos los hombres que me tocaron", "¡qué envidia! Dios, como siempre tiene sus favoritos", "amor verdadero", expresaron.

De esta manera, la escena generó gran revuelo y controversia al ver cómo un joven pidió a la inteligencia artificial de WhatsApp mantener una conversación como si fueran novios.