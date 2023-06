Joven revela los estándares que espera de un hombre y cibernautas la destruyen: "¿Y tú que ofreces?"

Un video se ha viralizado en TikTok, después que una joven usuaria expusiera los estándares que espera de un hombre que quiera formar una relación con ella. Esto no fue bien recibido por los internautas, quienes tuvieron duros comentarios contra ella, además de insinuar que es fea y vieja.

El video que pertenece a la usuaria salppicon2.0official, y que lleva como título "Mi opinión debe ser respetada", enumera el listado de requisitos mínimos que la tiktoker pide para que pueda fijarse en un hombre y evalúe la posibilidad de tener una relación con él.

La joven, quien responde al nombre de Maria Fernanda Rojas y tiene 23 años, elaboró una larga lista de estándares que tiene y los presentamos a continuación.

Pero eso no fue todo, ya que esos son los estándares que la mujer cree que un hombre debe tener sí o sí, porque a continuación enumeramos los requisitos que pide a quien sería su pareja.

El video que se volvió muy viral en redes sociales, especialmente en TikTok, cuenta con más de 300 mil likes, 5 millones de reproducciones y casi 4 mil comentarios.

Por otro lado, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios; muchos reaccionaron molestos, indignados y hasta insultaron a la mujer, dando a entender que es fea y no aparenta su edad, sino mucho más.

"Está bien lo que pides, pero ¿Qué ofreces tú?", "Cumplo los requisitos, pero no me gustan los productos usados", "Debe tener 23 años, pero esperando al candidato interesado", "Yo tengo 38 años y me veo mas joven que tú", "Seguro quiso decir que tiene 43 años", se lee en los comentarios