Joven trans pide clausurar negocio porque no le dijeron señorita: "No usó el correcto ella/elle"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido en X (antes Twitter), donde un joven trans denunció a un zapatero que se negó a llamarle 'señorita' y utilizar los pronombres ella/elle, como señal de respeto hacia su persona.

En el material audiovisual, que causó miles de interacciones, se muestra el enfrentamiento que tuvo Meli Panda con el vendedor, quien aparentemente se habría negado a respetar su identidad. Según el testimonio de la 'mujer trans' el señor le pidió una nota del trabajo que deseaba que realice, pero no lo llevaba consigo.

El dueño de la zapatería trató de defenderse de los ataques de Meli y contestó que esa es la manera en la que trata a todos sus clientes según el género que él ve, sin esperar su insólita reacción.

Meli Panda decidió grabar un video para que acusar al zapatero de ser "un transfóbico", a lo que el obrero responde que no le importa. Ante los gritos y reclamos, la Guardia Nacional de la Ciudad de México, acudió al lugar para obligarla a salir, esto por el simple hecho de exigir que la llamaran con los pronombres con los que se identifica.

"Ahorita voy a hablar a la Conapred o cualquier institución que pueda ayudarme porque este negocio está muy cerca de mi casa y la verdad no quiero tener personas que me amenacen de esta manera, entonces les pido su ayuda. (...) Me dice este señor, no es que yo no te voy a decir ella y también no me importa que no sé qué y yo no estoy haciendo nada malo, yo nada más fui por un servicio y yo le pague con anticipación la mitad del dinero y yo le iba a pagar el resto y se pone así y además viene una persona a amedrentarme y a decirme que es de la Guardia Nacional y además me piden que me identifique", expresó.