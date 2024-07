Mujer gana sorteo por primera vez en su vida y recibe inesperado premio: "Un ataúd"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito video en TikTok, donde una mujer quedó sorprendida al recibir un premio inesperado tras ganar un sorteo por primera vez en su vida.

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que una mujer confiesa a 'Chapaco Digital' que no puede ocultar su emoción al saber que logró obtener un premio, a pesar de que a su edad nunca lo ha logrado ni en los que se realizan por el 'Día de la madre'.

Mientras que en algunos sorteos se dan canastas con víveres o productos de primera necesidad, esta vez obtuvo un objeto fuera de lo común y poco visto: ¡un ataúd funerario!

"Nunca me he ganado un premio y es la primera vez que me dan uno, pero de una funeraria. Es un cajón. Estoy contenta y nerviosa porque nunca he ganado ni un canastón y vengo a llevarme un ataúd", se escucha decir a la señora con una gran sonrisa, sin poder creer aún su triunfo.