Peruana se cubre con frazada en bus para combatir el frío: "Resolvió"

06/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven peruana causó sensación en redes sociales luego de que se viralizó un video en TikTok en el que se la ve viajando en un bus con una frazada para combatir el intenso frío limeño. Esta divertida escena captó la atención de miles de usuarios, generando comentarios y reacciones por doquier.

Ingeniosa solución

Lima enfrentará temperaturas más bajas de lo habitual, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Las bajas temperaturas, provocadas por la frialdad del mar y la humedad, han llevado a los limeños a buscar nuevas formas de abrigarse. Entre estas soluciones, destaca la iniciativa de una joven que decidió llevar consigo una frazada en su trayecto matutino en bus de transporte público.

La joven peruana tomó un bus envuelta en una colcha polar de color rosado con detalles de corazones. Esta escena, capturada por otro pasajero y compartida en TikTok, no tardó en acumular más de 220.000 reproducciones en pocas horas. "Cuando haya frío no dirán nada, pero habrá señales", se lee en la descripción del video viral.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. Los usuarios, con humor y empatía, compartieron sus propias estrategias para combatir el frío.

Comentarios como "Resolvió", "Buscó solución, no problemas", "¿Y si se queda dormida?", "Buena idea", y "Yo también lo haría" inundaron la plataforma. Uno de los comentarios más destacados fue: "El problema es que, si me tapo con mi colcha en el bus, me duermo y despierto en el último desfile".

Otro usuario mencionó: "Ayer vi a un señor bien envuelto con su frazada tigre", reflejando cómo la ingeniosa solución de la joven resonó con muchos que han tenido ideas similares para enfrentar el frío.

Bajas temperaturas en Lima

Según los especialistas del Senamhi, Lima está atravesando uno de los otoños más fríos en mucho tiempo en la zona este. Las temperaturas en algunos distritos, como La Molina, Chaclacayo y Chosica, llegaron a descender hasta los 12°C. La entidad meteorológica pronostica que esta ola de frío se mantendrá, alcanzando mínimos de hasta 10°C en algunas áreas de la capital.

Las bajas temperaturas han sorprendido a muchos limeños, quienes están acostumbrados a un clima más templado durante esta época del año. La frialdad del mar y la alta humedad han sido factores clave en este descenso térmico, obligando a la población a buscar formas innovadoras de mantenerse cálida.

La escena de la joven peruana envuelta en su frazada rosa no solo generó risas y comentarios en redes sociales, sino que también subrayó la capacidad de adaptación e ingenio de los limeños ante circunstancias climáticas inusuales.