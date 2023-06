"Plata no tengo": Joven expresa su cariño a su mamá, pero es sorprendido por su respuesta

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las madres son las personas más importantes en nuestras vidas, ya que ellas hacen de todo con tal de garantizar nuestro bienestar y no dudan en demostrar todo su amor hacia sus hijos de forma incondicional. Sin embargo, el video publicado en redes sociales sorprendió a todos por la inesperada respuesta que le dio a su hijo cuando él le demostraba su afecto.

Quería demostrar su afecto

En el video compartido por la cuenta de @zdsrdr12, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo un joven es entrevistado para conocer la cantidad de veces que le dice "te quiero" a su mamá.

"¿Alguna vez le has dicho a tu madre cuánto la amas? ¿Serías capaz de llamarla y decirle lo que sientes o no?", le consulta el entrevistador, a lo cual el joven le responde: "Sí", sin saber lo que su mamá le diría en la llamada telefónica.

Saca su celular y comienza a timbrar a su mamá. Se aprecia al joven decirle cuánto la ama, pero la respuesta que le dio ella generó risas: "Plata no tengo". Incluso, casi al finalizar la llamada, la señora le pregunta si estaba siendo "obligado a decirle que la quería", generando aún más la sorpresa de todos, e incluso de su hijo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la curiosa escena protagonizada por el joven y su madre. Otros aprovecharon en contar algunas de sus hilarantes anécdotas vividas con sus madres y en señalar de que a veces es bueno decirles cuánto la quieren "antes de que sea muy tarde".

"Esa mamá lo sabe todo", "qué sad", "la cara de la mamá cuando vea el TikTok", "sería mi madre, 'plata no tengo'", "igualita a mi madre de fría", "me dio ganas de llamar a mi mamá para escuchar su respuesta", "le digo eso por teléfono y mi mamá piensa que me voy a morir", "ese es mi viejo, le mando un mensaje y me dice "no tengo plata", "ojalá conteste, porque a mí no me define", "las madres lo saben todo", "típico de madre peruana, las mamitas somos luchonas", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, muchos señalaron que todos deberían valorar el esfuerzo que hacen sus padres por sacarlos adelante y que siempre es bueno decirles cuánto los aman, así como el joven que llamó a su mamá para demostrarle el gran afecto que le tiene.