Erick Noriega anotó su primer gol en Gremio para el triunfo 2 a 1 ante Atlético Mineiro

Erick Noriega se viene consolidando en el cuadro de Gremio en donde ayer miércoles anotó su primer gol ante Atlético Mineiro. En este encuentro el futbolista peruano deslumbró en el mediocampo como pivote e hizo delirar a la hinchada del 'Tricolor' con un testazo que marcó el inicio del triunfo

El primer gol del 'Samurai' en Gremio

Y llegó por fin el primero, un día que nunca lo olvidará. Erick Noriega marcó su primer gol con Gremio y sirvió para lograr un triunfo clave 2 a 1 sobre Atlético Mineiro, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Brasileirão.

El 'Samurái' fue titular y jugó los 90 minutos en el estadio Arena do Gremio, donde Atlético Mineiro buscaba su primer triunfo en el Brasileirao y dar el golpe. Fue un cotejo muy duro y luchado.

Fue así que a los 17 minutos del primer tiempo, la visita se quedó con 10 hombres por expulsión de Natanael, pero pese a eso, complicó al 'Rei de Copas'. La ventaja de los locales llegó recién a los 51', cuando un pase largo por derecha fue aprovechado por Erick Noriega, quien con gran gesto técnico marcó de cabeza y puso el 1-0.

Felicidad total del peruano porque era su primer gol desde que llegó al elenco de Gremio proveniente de Alianza Lima. Sin embargo, Mineiro respondió y lo igualó vía Víctor Gomes, pero apareció Marlon Rodrigues para convertir el 2 a 1 y decretar el triunfo del cuadro 'Tricolor'.

En las últimas semanas, el mediocampista de la selección peruana viene destacando en Gremio debido a que anotó un penal vital para avanzar a la final del Campeonato Gaúcho, en el que se medirá ante Inter de Porto Alegre por el título.

Erick Noriega fue una de las figuras en la victoria del Gremio sobre Atlético Mineiro.



El 'samurái' abrió el marcador, en lo que fue su primer gol con Gremio, y asistió en el segundo.#Brasileiraopic.twitter.com/KzKASWsl1d — Expertos del Deporte (@DeportesExperto) February 26, 2026

Prensa brasileña elogia a Erick Noriega

Luego de la primera anotación de Erick Noriega con camiseta de Gremio, la prensa brasileña destacó el desempeño del jugador peruano. Al respecto, el reconocido medio 'GeGlobo' analizó su actuación en el gramado y resaltó su función como pivote al igual que su tanto de cabeza.

"Sólido en la marcación, estuvo bien en el aire para marcar el primer gol del Gremio", expresó el citado medio en su publicación. También, le otorgaron al futbolista una valoración de 7.0, la cual es la segunda calificación más alta del equipo.

Es en este contexto en que el futbolista Erick Noriega se va ganando un nombre en tierras brasileñas defendiendo los colores de Gremio y anotando su primer gol. Vale destacar que, está en un país que es difícil por el juego intenso, pero el 'Samurái' viene dejando en alto el nombre del Perú.