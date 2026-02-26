Influencer habría perdido miles de seguidores tras fallo de filtro que mostró su verdadero rostro

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una influencer quedó en el ojo de la tormenta luego de que un fallo de filtro revelara su verdadero rostro durante una transmisión en vivo. El clip del momento se volvió viral en cuestión de horas y, según versiones difundidas en redes sociales, la creadora habría perdido miles de seguidores tras este inesperado incidente.

Error de filtro expone a influencer

Resulta que la creadora de contenido —una joven china que nadie ha identificado bien— estaba transmitiendo en vivo muy tranquila. Se veía perfecta porque tenía puesto un filtro que le dejaba la cara súper fina, la piel clarísima y los rasgos totalmente suavizados.

La transmisión se realizaba a través de plataformas como TikTok, cuando un leve movimiento frente a la cámara bastó para que el filtro fallara de forma inesperada, dejando al descubierto, por unos segundos, la imagen real que nadie esperaba ver en pleno en vivo.

Durante unos segundos, el filtro desapareció y dejó ver su rostro sin retoques digitales: faccciones menos estilizadas y un tono de piel visiblemente más oscuro que el que mostraba la versión editada.

Instantes después, el efecto volvió a activarse y la imagen regresó a la apariencia perfectamente pulida que los seguidores ya conocían. Pero el daño ya estaba hecho.

El momento exacto en el que el filtro se apaga quedó grabado y fue recortado por varios usuarios, quienes comenzaron a compartirlo como prueba del antes y después.

Influencer habría perdido seguidores

En pocas horas, el clip comenzó a circular en distintos países y fue replicado por cuentas de entretenimiento y portales digitales.

Medios extranjeros como New York Post recogieron la historia y citaron publicaciones realizadas en redes sociales, donde se afirmaba que la influencer habría perdido hasta 140 mil seguidores tras el percance.

Según lo que anda circulando en redes y lo que dice el Daily Mail, parece que empezó a perder seguidores en cuanto el video se hizo viral. De todas formas, ni ella ni la plataforma han confirmado si esa información es real.

Silencio de influencer tras polémica

Hasta el momento, la influencer no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el fallo del filtro ni sobre la supuesta pérdida masiva de seguidores. Lo cierto es que el clip continúa circulando y sigue generando reacciones encontradas.

Así, un simple error técnico cambió por completo el rumbo de una transmisión en vivo y colocó a una influencer de belleza en medio de la polémica, luego de que un fallo de filtro revelara su verdadero rostro frente a todos.