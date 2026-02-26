Carlos Alcántara se habría SEPARADO de su esposa Jossie Lindley tras más de 15 años juntos, revela conductora

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara se encuentra en boca de todos luego de presentarse en el podcast de la modelo Shirley Arica, con quien no dudo en coquetear y llenarla de halagos. Dicha actitud generó que el público especule que quizá el popular 'Cachín' no estaría atravesando un buen momento sentimental con su esposa Jossie Lindley.

Ahora todo hace indicar que ello sería realidad debido a lo manifestado por una conductora de televisión quien ha asegurado que el también actor se encuentra soltero actualmente.

'Cachín' estaría separado de su esposa

De acuerdo a la conductora de televisión Andrea Arana el protagonista de la película 'Asu Mare' habría finalizado su relación sentimental con la madre de sus dos hijos, Jossie Lindley, con quien tiene más de 15 años de casados.

Estos rumores se incrementaron luego de que el actual jurado de 'Yo Soy' concedió una entrevista con Shirley Arica para su programa digital en el que el coqueteo y complicidad entre ambos no pasaron desapercibido.

Al respecto, Arana aseguró que la ruptura de Alcántara con Lindley no es reciente debido a que dicha noticia ya sería conocida por el entorno cercano del actor y que inclusive todo habría culminado en buenos términos.

"Él ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado súper bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida", manifestó.

Recordemos que el exclown y su esposa se dieron el 'sí' en el 2010 construyendo así una relación sólida conformada también por sus dos hijos. En tanto, en el 2025 Carlos abrió su lado más íntimo y confesó que atravesó una etapa muy dura debido a un problema de salud de Lindley, hecho que le llevó a evaluar su continuidad en el mundo de la actuación y viajar al extranjero para priorizar a su familia.

Una entrevista coqueta con Shirley Arica

La química y coqueteos entre Carlos Alcántara y Shirley Arica dieron de qué hablar durante una reciente entrevista. 'Cachín' sorprendió al revelar a la modelo que el motivo de su participación fue una "excusa para conocerte".

Entre momentos de espontaneidad y complicidad el actor resaltó que la 'Chica realidad' es "chévere", pero fue mucho más al mirarla y expresarle: "Me gustas". Dichas palabras pusieron nerviosa a Arica, quien atinó a decir: "Oye, ¿qué está pasando?".

Como vemos, tras sostener una entrevista coqueta con Shirley Arica, Carlos Alcántara se encuentra en el centro del ojo mediático luego de que una conductora de televisión asegure que estaría separado de su esposa Jossie Lindley.