¡Graciosísimo! Joven noquea a su novio cuando 'rompía la piñata': ¿Dónde está la fila?

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que 'romper la piñata' es la actividad más divertida en un cumpleaños. Muchas personas toman con seriedad esta práctica. En ese sentido, el reciente caso engloba a una joven que noqueó a su novio cuando realizaba esta práctica con los ojos vendados.

Así es, la muchacha golpeó a su pareja sin intención alguna. Sin embargo, el muchacho recibió un fuerte golpe con el mazo que sostenía. Ante ello, el damnificado se protegió el rostro de otro impacto y abandonó el lugar raudamente.

En esa línea, los presentes terminaron riendo a carcajadas ocurrido el evento. Asimismo, el video compartido en TikTok estuvo acompañado del popular audio "Mamá ayúdame escucho borroso" que genera más impacto.

Reacción de los cibernautas

Viralizado el caso, miles de cibernautas reaccionaron satíricamente. Al respecto, los usuarios mencionaron que la fémina consumó la acción a propósito. En esa línea, las personas apuntaron que los jóvenes tuvieron una pequeña discusión y la fémina aprovechó la situación para 'saldar cuentas'.

En ese sentido, decenas de jóvenes mencionaron que no acompañarán a sus parejas a reuniones familiares. Ello porque tienen miedo a recibir un mazazo como sucedió con el coprotagonista de la historia de TikTok.

Por otra parte, algunos usuarios se compadecieron del "novio", que sufrió un 'reinició de PC'.

Más de 26 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 26 mil reproducciones, mil likes, 103 comentarios y 428 compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Lo vio y dijo: Mi momento ha llegado", "Lo hizo apropósito jaja", "Lo reinició", "La señora tratando de disimular: Sigue golpeando la piñata hija", "El Alzheimer activándose", "Mínimo 200 reproducciones son mías", "Claramente fue a propósito", "Ya no iré a fiestas infantiles con mi enamorada", "Con razón me pidió que la acompañe al cumpleaños de su primito", "No debe recordar ni su nombre", ¿Dónde está la fila?"

Nadie se resiste a 'romper la piñata'

Este caso engloba a una abuelita que deseosa de participar del divertido evento, agarró un utensilio de cocina, empezó a golpear la caja hasta quebrarla, y terminó cayendo al perder el equilibrio.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció la alegría de la octogenaria cuando quebraba la piñata. En esa línea, el título de la publicación "¿Cómo es tu familia en la fiesta", constata que la reunión fue únicamente para miembros de una parentela.

De esta manera, se entiende la complicidad de la fémina con los menores de la fiesta, quienes presumiblemente serían sus nietos. Pese a la caída, la señora no terminó lesionada; puesto que un sillón amortiguó el desplome.